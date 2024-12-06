https://sputnik-georgia.ru/20241206/kogda-stabiliziruetsya-kurs-lari--prognoz-premera-gruzii-291278019.html

Когда стабилизируется курс лари – прогноз премьера Грузии

Когда стабилизируется курс лари – прогноз премьера Грузии

Sputnik Грузия

Грузия продолжает мирно развиваться, и ситуация с грузинским лари – лишь краткосрочные колебания, отметил премьер 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T22:06+0400

2024-12-06T22:06+0400

2024-12-06T23:06+0400

грузия

экономика

новости

ираклий кобахидзе

колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Курс национальной валюты Грузии вернется к уровню, с которого началось обесценивание через два-три дня, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в Администрации правительства. На фоне акций протеста в Грузии нацвалюта начала резко обесцениваться. Только за шесть дней, с 28 ноября по 4 декабря, лари обесценился на 4,8%. 28 ноября, в день начала уличного протеста, обменный курс лари по отношению к доллару составлял 2,7422 GEL/$1, а уже 4 декабря лари упал до отметки 2,8746 GEL/$1. С наступлением более спокойно ситуации, грузинская валюта начала укрепляться, и обменный курс лари по отношению к доллару на 7 декабря установлен в размере 2,7753 GEL/$1. По словам премьера, Грузия продолжает мирно развиваться, и ситуация с грузинским лари – лишь краткосрочные колебания. Премьер отметил, что, как только ситуация в стране будет спокойной, это дополнительно будет способствовать стабилизации обменного курса. Также глава правительства поблагодарил регулятор за правильное реагирование на вызовы на валютном рынке Грузии. В Грузии с 28 ноября, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ. Колебания курса лари краткосрочные – Нацбанк Грузии >>Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии. К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Когда стабилизируется курс лари – прогноз эксперта >> Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, колебание курса лари