https://sputnik-georgia.ru/20241206/nikto-bolshe-ne-zhdet-zaklyucheniya-obsebdipch-po-vyboram-v-gruzii--prezident-291272682.html

Никто больше не ждет заключения ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии – президент

Никто больше не ждет заключения ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии – президент

Sputnik Грузия

Необходим единственный демократический, мирный, политический путь – это назначение новых выборов, заявила президент 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T14:41+0400

2024-12-06T14:41+0400

2024-12-06T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Фальсификация прошедших в Грузии парламентских выборов уже подтверждена и нет никакой необходимости ждать окончательного заключения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Парламентские выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", получив 89 из 150 депутатских мандатов. Прошедшие в парламент четыре оппозиционные силы, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации и отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты. Президент считает, что необходим единственный демократический, мирный, политический путь – это назначение новых выборов. "Кризис ничего не ждет, кризис на наших улицах. Выборы закончились, фальсификация выборов в стране уже подтверждена, это проблема. Кто должен ждать? Люди вышли на улицы, а не я", - заявила Зурабишвили. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Действия США в отношении Грузии были несправедливы – Кимберли Лоу >>Ранее бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз отправит в Грузию техническую миссию для изучения нарушений на парламентских выборах, так как, по его словам, результаты выборов в Грузии вызвали большую обеспокоенность в Европе. По словам Борреля, обстановку нужно изучить на месте, проанализировать, и задача технической миссии в этом и заключается. Как отметил Боррель, Евросоюз привлечет к делу лидера избирательной делегации БДИПЧ ОБСЕ, чтобы он объяснил, что происходит. Он отметил, что демократические стремления грузинского народа должны быть удовлетворены, и на все обстоятельства должен быть пролит свет. Победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все преодолевшие пятипроцентный барьер оппозиционные силы – три коалиции и одна партия. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов. США помогут Грузии открыть переговоры с Евросоюзом – Лоу>>Правящая партия "Грузинская мечта" получила в парламенте 89 мест, что дало ей возможность без поддержки оппозиции признать полномочия всех 150 избранных депутатов, а также избрать председателя, вице-спикеров и глав комитетов законодательного органа. Лидеры всех прошедших в парламент оппозиционных партий утверждают, что парламент XI созыва – нелегитимный, и все принятые им решения так же будут нелегитимными. Мандаты оппозиции в парламенте распределились следующим образом: "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , жозеп боррель, обсе, бдипч/обсе, акции протеста