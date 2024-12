https://sputnik-georgia.ru/20241204/deystviya-ssha-k-gruzii-byli-nespravedlivy---kimberli-lou-291246383.html

Действия США в отношении Грузии были несправедливы – Кимберли Лоу

Мы собираемся способствовать установлению мира между Грузией, США и членами ЕС, заявила потенциальный спецпредставитель США в ЕС 04.12.2024, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Соединенные Штаты Америки за последнее время предприняли некоторые шаги, которые были очень несправедливы по отношению к Грузии, однако с приходом новой администрации Трампа все увидят глобальные перемены во внешней дипломатии, заявила в интервью Первому каналу Кимберли Лоу, которая считается потенциальным спецпредставителем США в ЕС после инаугурации Трампа.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Власти Грузии не раз высказывали надежду на то, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. В июле Конгресс США рассмотрел законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia"s Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Госдепартмент США обеспокоен действиями властей Грузии>>"Он был очень несправедлив к культуре и народу Грузии. Есть другие способы дипломатических отношений, прагматичные и конструктивные переговоры. Мы будем работать над этим", – подчеркнула Лоу. Она также заверила, что будет работать над этими вопросами в качестве специального представителя США в Евросоюзе. Лоу считает необходимым работать над единством страны, и как спецпредставитель США она выразила готовность выступить в качестве посредника между политическими партиями в Грузии. Волна протеста, вызванная решением властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС из-за использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа, не стихает в Грузии. Лидеры оппозиции и их сторонники требуют проведения в стране новых парламентских выборов, а выборы 26 октября называют фальсифицированными. С приходом президента Трампа все увидят огромные глобальные перемены, потому что, как отметила Лоу, президент Трамп и его администрация хотят мира во всем мире. "Мы собираемся способствовать установлению мира между Грузией, США и членами ЕС", – заявила Лоу. Для Грузии было бы очень хорошо возобновление переговоров по вступлению страны в ЕС, так как, как отметила Лоу, Грузия очень усердно работала над экономикой и над всеми вопросами вступления в Евросоюз. США помогут Грузии открыть переговоры с Евросоюзом – Лоу>>"Но так же правильно сохранять культурную самобытность, это очень важно. За последние 20 лет мы стали свидетелями того, что многие страны утратили свою культурную самобытность в результате присоединения, но есть и выгода", – сказала Лоу. Мы хотим, чтобы Грузия чувствовала себя суверенной страной, но получала выгоду от торговли, и мы знаем, что можем это реализовать, добавила Лоу. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Украина и Молдова в июне 2025 года перешли на следующий этап сближения с ЕС – на этап переговоров, а властям Грузии было заявлено, что из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" процесс евроинтеграции страны де-факто приостановлен. Решение властей премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Премьер: "Нацмайдан" в Грузии провалился, все под контролем>>По его словам, Грузия продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. Госдеп США объяснил причину приостановления стратегического партнерства с Грузией>>США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Власти Грузии будут говорить лишь с новой администрацией США – премьер>>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

