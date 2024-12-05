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Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки – омбудсмен
Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки – омбудсмен
Sputnik Грузия
Большинство задержанных и пострадавших на акциях протеста в Тбилиси говорят о ненадлежащем обращении со стороны полиции, сказал Иоселиани 05.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-05T23:15+0400
2024-12-06T00:25+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки, и ответственность за это в первую очередь лежит на властях, заявил Народный защитник страны Леван Иоселиани. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ.Омбудсмен отметил важную роль властей и СМИ в данном вопросе. "В первую очередь ответственность лежит на властях, но также особая роль возлагается на СМИ, которые способствуют формированию общественного мнения", – сказал Иоселиани. Он подчеркнул, что СМИ должны распространять объективную и не содержащую язык ненависти информацию. "При выражении мнения на индивидуальном уровне оно не должно быть пронизано языком ненависти, стремлением унизить и очернить других. Все мы, в том числе государственные служащие, равны перед законом, все мы имеем право выражать свое мнение, и государство обязано защищать эти фундаментальные права", – сказал Иоселиани. Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова"&gt;&gt;Он также прокомментировал проведенные криминальной полицией 4 декабря обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение". По данным МВД, изъяло большое количество пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов."Исходя из важности и деликатности вопроса, призываю следственные органы провести текущее расследование максимально прозрачно, тщательно соблюдать процессуальные права и гарантии каждого лица и своевременное информировать общественность", – заявил омбудсмен. По его словам, представители аппарата Народного защитника продолжают посещать задержанных и пострадавших во время акций протеста. К этому времени они повидались с 260 из них. "Жаль, что 188 из этих граждан указывают на ненадлежащее обращение со стороны полиции... Тревожно, что много задержанных указывают на избиение и ненадлежащее обращение. Но и без их указания данные методы явно видны на распространенных СМИ кадрах", – сказал Иоселиани.Уполномоченные Народного защитника побывали в изоляторах временного содержания и гражданских клиниках в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Озургети, Гори, Багдати, Зестафони, Самтредия, Мцхета, Бакуриани, Хашури, Гурджаани, Сигнахи, Сагареджо и Душети.Расследование нарушений на акциях в Тбилиси – данные Специальной следственной службы&gt;&gt;Они встретились в том числе с одним из лидеров оппозиционной партии "Ахали" Никой Гварамия, которого задержали у офиса партий "Гирчи" и "Дроа" 4 декабря. Бывший заместитель генпрокурора Грузии и бывший министр юстиции настаивал на том, чтобы его впустили в офис соратников по объединению "Коалиция за перемены". Полиция отказала ему, заявив, что следственные мероприятия уже начались и на месте есть представитель политической организации. Началась словесная перепалка, а после и физическое противостояние, в результате чего Гварамияи задержали за административное правонарушение. Еще один задержанный, член "Коалиция за перемены" Гела Хасая требовал "скорую помощь", в связи с чем уполномоченные Народного защитника незамедлительно обратились к полиции и те вызвали бригаду медиков. Кроме того, уполномоченные Народного защитника навестили задержанного 4 декабря лидера оппозиционной партии "Граждане", одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили.США выразили солидарность протестующим в Грузии и пригрозили власти новыми санкциями&gt;&gt;Прокуратура предъявила ему обвинение в преследовании с применением насилия председателя Национального конгресса азербайджанцев и одного из основателей правящей партии "Грузинская мечта" Али Бабаева в связи с его политической деятельностью.Инцидент произошел 2 декабря в центре Тбилиси, на прилегающей к улице Костава территории. На распространившемся в СМИ видео видно, как Элисашвили подходит к Бабаеву, мужчины начинают эмоционально жестикулировать, а после оппозиционер прибегает к физической силе."Отдельно хочу выделить использованную полицейскими непропорциональную силу при задержании вчера Алеко Элисашвили. Мы еще вчера повидали его. У него наблюдаются повреждения в области лица в виде кровоподтеков и царапин. При этом он указывает на полученную от побоев травму в области спины", - сказал Иоселиани. Он отметил, что уже оповестил об этом Специальную следственную службу. Иоселиани также заявил о нарушении 4 декабря на выходе из метро "Площадь Свободы" прав граждан, которые шли на акцию. "Призываю министерство внутренних дел при проведении полицейских мероприятий, в том числе при проведении предусмотренных законом Грузии "О полиции" внешней проверки и осмотре действовать строго согласно правилам и без установленных законом оснований не осуществлять массовой проверки граждан", - заявил Иоселиани.Омбудсмен также прокомментировал события в школах Грузии, которые несколько дней подряд пытались втянуть в протестное движение. Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм&gt;&gt;Поддерживающая оппозицию президент Грузии Саломе Зурабишвили 2 декабря написала в соцсети, что настало время, чтобы школы вслед за университетами выразили солидарность акциям протеста по всей стране. На второй день оппозиционный активист Онисе Цхададзе с рупором явился в одну из школ и начал призывать детей выходить из классов. Кроме того, на акциях протеста стали чаще появляться подростки, некоторые из которых непосредственно участвовали в беспорядках. По словам Иоселиани, международное и местное законодательство гарантирует учащимся как право на собрания, так и право на выражение мнения, однако при этом запрещено политизировать школы, а также вмешательство в учебный процесс третьих лиц."Недопустимо без информирования родителей отпускать ученика из школы или просить покинуть ее. Я как Народный защитник и родитель особенно наблюдаю за событиями, происходящими в школах", - сказал Иоселиани. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Премьер: предательство характерно для президента Грузии&gt;&gt;Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти. 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грузия, политика, новости, тбилиси, батуми, кутаиси, леван иоселиани, единое национальное движение, евросоюз
грузия, политика, новости, тбилиси, батуми, кутаиси, леван иоселиани, единое национальное движение, евросоюз

Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки – омбудсмен

23:15 05.12.2024 (обновлено: 00:25 06.12.2024)
© courtesy of Levan IoselianiЛеван Иоселиани
Леван Иоселиани - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2024
© courtesy of Levan Ioseliani
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Большинство задержанных и пострадавших на акциях протеста в Тбилиси говорят о ненадлежащем обращении со стороны полиции, сказал Иоселиани
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки, и ответственность за это в первую очередь лежит на властях, заявил Народный защитник страны Леван Иоселиани.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ.

"Поляризация и конфронтация в стране достигли крайне опасной отметки. Грузия – маленькая страна, и в таких условиях противостояние проникает во все звенья социума", – заявил Иоселиани.

Омбудсмен отметил важную роль властей и СМИ в данном вопросе.
"В первую очередь ответственность лежит на властях, но также особая роль возлагается на СМИ, которые способствуют формированию общественного мнения", – сказал Иоселиани.
Он подчеркнул, что СМИ должны распространять объективную и не содержащую язык ненависти информацию.
"При выражении мнения на индивидуальном уровне оно не должно быть пронизано языком ненависти, стремлением унизить и очернить других. Все мы, в том числе государственные служащие, равны перед законом, все мы имеем право выражать свое мнение, и государство обязано защищать эти фундаментальные права", – сказал Иоселиани.
Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>
Он также прокомментировал проведенные криминальной полицией 4 декабря обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение". По данным МВД, изъяло большое количество пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.
"Исходя из важности и деликатности вопроса, призываю следственные органы провести текущее расследование максимально прозрачно, тщательно соблюдать процессуальные права и гарантии каждого лица и своевременное информировать общественность", – заявил омбудсмен.
© photo: SputnikРазгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2024
Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 2 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
По его словам, представители аппарата Народного защитника продолжают посещать задержанных и пострадавших во время акций протеста. К этому времени они повидались с 260 из них.
"Жаль, что 188 из этих граждан указывают на ненадлежащее обращение со стороны полиции... Тревожно, что много задержанных указывают на избиение и ненадлежащее обращение. Но и без их указания данные методы явно видны на распространенных СМИ кадрах", – сказал Иоселиани.
Уполномоченные Народного защитника побывали в изоляторах временного содержания и гражданских клиниках в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Озургети, Гори, Багдати, Зестафони, Самтредия, Мцхета, Бакуриани, Хашури, Гурджаани, Сигнахи, Сагареджо и Душети.
Расследование нарушений на акциях в Тбилиси – данные Специальной следственной службы>>
Они встретились в том числе с одним из лидеров оппозиционной партии "Ахали" Никой Гварамия, которого задержали у офиса партий "Гирчи" и "Дроа" 4 декабря. Бывший заместитель генпрокурора Грузии и бывший министр юстиции настаивал на том, чтобы его впустили в офис соратников по объединению "Коалиция за перемены".
Полиция отказала ему, заявив, что следственные мероприятия уже начались и на месте есть представитель политической организации. Началась словесная перепалка, а после и физическое противостояние, в результате чего Гварамияи задержали за административное правонарушение.
"По заявлению Ники Гварамия, его задержали незаконно. В процессе задержания в его отношении было применено насилие и ему нанесли словесное оскорбление. Касательно этих фактов аппарат Народного защитника обратился в специальную следственную службу", - заявил Иоселиани.
Еще один задержанный, член "Коалиция за перемены" Гела Хасая требовал "скорую помощь", в связи с чем уполномоченные Народного защитника незамедлительно обратились к полиции и те вызвали бригаду медиков.
Кроме того, уполномоченные Народного защитника навестили задержанного 4 декабря лидера оппозиционной партии "Граждане", одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили.
США выразили солидарность протестующим в Грузии и пригрозили власти новыми санкциями>>
Прокуратура предъявила ему обвинение в преследовании с применением насилия председателя Национального конгресса азербайджанцев и одного из основателей правящей партии "Грузинская мечта" Али Бабаева в связи с его политической деятельностью.
Инцидент произошел 2 декабря в центре Тбилиси, на прилегающей к улице Костава территории. На распространившемся в СМИ видео видно, как Элисашвили подходит к Бабаеву, мужчины начинают эмоционально жестикулировать, а после оппозиционер прибегает к физической силе.
"Отдельно хочу выделить использованную полицейскими непропорциональную силу при задержании вчера Алеко Элисашвили. Мы еще вчера повидали его. У него наблюдаются повреждения в области лица в виде кровоподтеков и царапин. При этом он указывает на полученную от побоев травму в области спины", - сказал Иоселиани.
Он отметил, что уже оповестил об этом Специальную следственную службу.
Иоселиани также заявил о нарушении 4 декабря на выходе из метро "Площадь Свободы" прав граждан, которые шли на акцию.
"Призываю министерство внутренних дел при проведении полицейских мероприятий, в том числе при проведении предусмотренных законом Грузии "О полиции" внешней проверки и осмотре действовать строго согласно правилам и без установленных законом оснований не осуществлять массовой проверки граждан", - заявил Иоселиани.
Омбудсмен также прокомментировал события в школах Грузии, которые несколько дней подряд пытались втянуть в протестное движение.
Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм>>
Поддерживающая оппозицию президент Грузии Саломе Зурабишвили 2 декабря написала в соцсети, что настало время, чтобы школы вслед за университетами выразили солидарность акциям протеста по всей стране.
На второй день оппозиционный активист Онисе Цхададзе с рупором явился в одну из школ и начал призывать детей выходить из классов. Кроме того, на акциях протеста стали чаще появляться подростки, некоторые из которых непосредственно участвовали в беспорядках.
По словам Иоселиани, международное и местное законодательство гарантирует учащимся как право на собрания, так и право на выражение мнения, однако при этом запрещено политизировать школы, а также вмешательство в учебный процесс третьих лиц.
"Недопустимо без информирования родителей отпускать ученика из школы или просить покинуть ее. Я как Народный защитник и родитель особенно наблюдаю за событиями, происходящими в школах", - сказал Иоселиани.
Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.
Премьер: предательство характерно для президента Грузии>>
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.
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