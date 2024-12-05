https://sputnik-georgia.ru/20241205/konfrontatsiya-v-gruzii-dostigli-krayne-opasnoy-otmetki---ombudsmen-291264613.html

Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки – омбудсмен

Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки – омбудсмен

Sputnik Грузия

Большинство задержанных и пострадавших на акциях протеста в Тбилиси говорят о ненадлежащем обращении со стороны полиции, сказал Иоселиани 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T23:15+0400

2024-12-05T23:15+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки, и ответственность за это в первую очередь лежит на властях, заявил Народный защитник страны Леван Иоселиани. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ.Омбудсмен отметил важную роль властей и СМИ в данном вопросе. "В первую очередь ответственность лежит на властях, но также особая роль возлагается на СМИ, которые способствуют формированию общественного мнения", – сказал Иоселиани. Он подчеркнул, что СМИ должны распространять объективную и не содержащую язык ненависти информацию. "При выражении мнения на индивидуальном уровне оно не должно быть пронизано языком ненависти, стремлением унизить и очернить других. Все мы, в том числе государственные служащие, равны перед законом, все мы имеем право выражать свое мнение, и государство обязано защищать эти фундаментальные права", – сказал Иоселиани. Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Он также прокомментировал проведенные криминальной полицией 4 декабря обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение". По данным МВД, изъяло большое количество пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов."Исходя из важности и деликатности вопроса, призываю следственные органы провести текущее расследование максимально прозрачно, тщательно соблюдать процессуальные права и гарантии каждого лица и своевременное информировать общественность", – заявил омбудсмен. По его словам, представители аппарата Народного защитника продолжают посещать задержанных и пострадавших во время акций протеста. К этому времени они повидались с 260 из них. "Жаль, что 188 из этих граждан указывают на ненадлежащее обращение со стороны полиции... Тревожно, что много задержанных указывают на избиение и ненадлежащее обращение. Но и без их указания данные методы явно видны на распространенных СМИ кадрах", – сказал Иоселиани.Уполномоченные Народного защитника побывали в изоляторах временного содержания и гражданских клиниках в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Озургети, Гори, Багдати, Зестафони, Самтредия, Мцхета, Бакуриани, Хашури, Гурджаани, Сигнахи, Сагареджо и Душети.Расследование нарушений на акциях в Тбилиси – данные Специальной следственной службы>>Они встретились в том числе с одним из лидеров оппозиционной партии "Ахали" Никой Гварамия, которого задержали у офиса партий "Гирчи" и "Дроа" 4 декабря. Бывший заместитель генпрокурора Грузии и бывший министр юстиции настаивал на том, чтобы его впустили в офис соратников по объединению "Коалиция за перемены". Полиция отказала ему, заявив, что следственные мероприятия уже начались и на месте есть представитель политической организации. Началась словесная перепалка, а после и физическое противостояние, в результате чего Гварамияи задержали за административное правонарушение. Еще один задержанный, член "Коалиция за перемены" Гела Хасая требовал "скорую помощь", в связи с чем уполномоченные Народного защитника незамедлительно обратились к полиции и те вызвали бригаду медиков. Кроме того, уполномоченные Народного защитника навестили задержанного 4 декабря лидера оппозиционной партии "Граждане", одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили.США выразили солидарность протестующим в Грузии и пригрозили власти новыми санкциями>>Прокуратура предъявила ему обвинение в преследовании с применением насилия председателя Национального конгресса азербайджанцев и одного из основателей правящей партии "Грузинская мечта" Али Бабаева в связи с его политической деятельностью.Инцидент произошел 2 декабря в центре Тбилиси, на прилегающей к улице Костава территории. На распространившемся в СМИ видео видно, как Элисашвили подходит к Бабаеву, мужчины начинают эмоционально жестикулировать, а после оппозиционер прибегает к физической силе."Отдельно хочу выделить использованную полицейскими непропорциональную силу при задержании вчера Алеко Элисашвили. Мы еще вчера повидали его. У него наблюдаются повреждения в области лица в виде кровоподтеков и царапин. При этом он указывает на полученную от побоев травму в области спины", - сказал Иоселиани. Он отметил, что уже оповестил об этом Специальную следственную службу. Иоселиани также заявил о нарушении 4 декабря на выходе из метро "Площадь Свободы" прав граждан, которые шли на акцию. "Призываю министерство внутренних дел при проведении полицейских мероприятий, в том числе при проведении предусмотренных законом Грузии "О полиции" внешней проверки и осмотре действовать строго согласно правилам и без установленных законом оснований не осуществлять массовой проверки граждан", - заявил Иоселиани.Омбудсмен также прокомментировал события в школах Грузии, которые несколько дней подряд пытались втянуть в протестное движение. Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм>>Поддерживающая оппозицию президент Грузии Саломе Зурабишвили 2 декабря написала в соцсети, что настало время, чтобы школы вслед за университетами выразили солидарность акциям протеста по всей стране. На второй день оппозиционный активист Онисе Цхададзе с рупором явился в одну из школ и начал призывать детей выходить из классов. Кроме того, на акциях протеста стали чаще появляться подростки, некоторые из которых непосредственно участвовали в беспорядках. По словам Иоселиани, международное и местное законодательство гарантирует учащимся как право на собрания, так и право на выражение мнения, однако при этом запрещено политизировать школы, а также вмешательство в учебный процесс третьих лиц."Недопустимо без информирования родителей отпускать ученика из школы или просить покинуть ее. Я как Народный защитник и родитель особенно наблюдаю за событиями, происходящими в школах", - сказал Иоселиани. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Премьер: предательство характерно для президента Грузии>>Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, батуми, кутаиси, леван иоселиани, единое национальное движение, евросоюз