https://sputnik-georgia.ru/20241206/stydno-nazyvat-obstrel-politsii-iz-pirotekhniki-v-tbilisi-mirnoy-aktsiey--glava-parlamenta-291271619.html

Стыдно называть обстрел полиции из пиротехники в Тбилиси мирной акцией – глава парламента

Стыдно называть обстрел полиции из пиротехники в Тбилиси мирной акцией – глава парламента

Sputnik Грузия

Папуашвили пожелал всем зарубежным политикам, которые считают происходившие в Тбилиси события мирными акциями, подобного же в их странах 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T14:12+0400

2024-12-06T14:12+0400

2024-12-06T14:12+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Европейские политики своим молчанием сначала поощрили насильственные акции протеста в Тбилиси, а потом оценили метание "коктейля Молотова" и открытие артиллерийского огня петардами по полицейским как мирный протест, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Волна протеста началась в Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают "коктейли Молотова", а силовики не применяют водометы и слезоточивый газ.По его словам, зарубежные политики своим молчанием в ответ на подобное насилие поощряли его. "В действительности, каждый второй день насилия был поощрен молчанием, которое мы видели от европейских либо других политиков", – заявил Папуашвили. При этом он пожелал всем зарубежным политикам, которые считают происходившие в Тбилиси события мирными акциями, подобного же в их странах. "Если кто-то правда думает, что обстрел полиции петардами, метание камней в полицейских, метание "коктейля Молотова" в полицейских – это мирная акция, желаю всем этим людям таких же мирных акций в их странах каждый день", – сказал Папуашвили. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Конфронтация в Грузии достигла крайне опасной отметки - омбудсмен>>Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Во время беспорядков на акциях протеста в Тбилиси пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и компаний, а также мэрии столицы.Премьер: вовлечение детей в жестокие акции протеста в Тбилиси – либеральный фашизм>>К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один.Девятерым из них прокуратура предъявила обвинения в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , евросоюз, грузия - евросоюз