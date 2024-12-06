https://sputnik-georgia.ru/20241206/tbilisi-ne-ostanetsya-bez-glavnoy-elki-nesmotrya-na-aktsii-protesta--kaladze-291274672.html
Тбилиси не останется без главной елки, несмотря на акции протеста – Каладзе
Тбилиси не останется без главной елки, несмотря на акции протеста – Каладзе
Sputnik Грузия
Угрожающие заявления по поводу зажигания елки в столице категорически неприемлемы, заявил мэр Тбилиси 06.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-06T17:53+0400
2024-12-06T17:53+0400
2024-12-06T17:53+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
новый год
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/01/285375897_0:235:2048:1387_1920x0_80_0_0_ea700fde8a92a097bd7be78a999d7a61.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Главная новогодняя елка будет установлена в Тбилиси, а информация о том, когда пройдет церемония зажигания на ней огней, будет известна общественности через несколько дней, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе. Первым новогодним мероприятием, организованным мэрией, должна была стать церемония зажигания елки у здания парламента на проспекте Руставели 6 декабря. Однако из-за акций протеста, которые проходят с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, мэрии пришлось повременить с установлением елки. По его словам, угрожающие заявления по поводу зажигания елки в столице категорически неприемлемы, поскольку елки в городах зажигают даже во время войны, и Украина тому пример. "Я также слышу конкретные заявления относительно новогодних мероприятий от радикалов о том, что они собираются предпринять различные действия, которые категорически неприемлемы. Вы представляете, даже во время войны ставят новогоднюю елку, чтобы максимально облегчить положение людей, детей. Подобное мы видели и на Украине много раз", – сказал Каладзе. Ранее агентство госзакупок сообщило, что мэрия Тбилиси планирует потратить 8,6 миллиона лари на обустройство "Рождественской деревни" и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь. Празднование Нового года в Тбилиси обойдется в 8,6 миллиона лари >>В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ. Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии. К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один. Чего не учла оппозиция на акциях протеста в Тбилиси? >>Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/01/285375897_263:208:1883:1423_1920x0_80_0_0_a18634c6f65d5d9b36fca9513e277d2a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новый год
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новый год
Тбилиси не останется без главной елки, несмотря на акции протеста – Каладзе
Угрожающие заявления по поводу зажигания елки в столице категорически неприемлемы, заявил мэр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Главная новогодняя елка будет установлена в Тбилиси, а информация о том, когда пройдет церемония зажигания на ней огней, будет известна общественности через несколько дней, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Первым новогодним мероприятием, организованным мэрией, должна была стать церемония зажигания елки у здания парламента на проспекте Руставели 6 декабря. Однако из-за акций протеста, которые проходят с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, мэрии пришлось повременить с установлением елки.
"Что касается новогодней темы, то через несколько дней мы предоставим вам точную информацию о том, когда будет зажжена елка. Ее ждут много детей. В столице обязательно поставят елку, город украсят, а у детей будет возможность загадать желания", – заявил Каладзе.
По его словам, угрожающие заявления по поводу зажигания елки в столице категорически неприемлемы, поскольку елки в городах зажигают даже во время войны, и Украина тому пример.
"Я также слышу конкретные заявления относительно новогодних мероприятий от радикалов о том, что они собираются предпринять различные действия, которые категорически неприемлемы. Вы представляете, даже во время войны ставят новогоднюю елку, чтобы максимально облегчить положение людей, детей. Подобное мы видели и на Украине много раз", – сказал Каладзе.
Ранее агентство госзакупок сообщило, что мэрия Тбилиси планирует потратить 8,6 миллиона лари на обустройство "Рождественской деревни" и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ.
Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.
К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один.
Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.