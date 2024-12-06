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Утвержден состав коллегии для избрания президента Грузии

Утвержден состав коллегии для избрания президента Грузии

Sputnik Грузия

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T16:07+0400

2024-12-06T16:07+0400

2024-12-06T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила состав Избирательной коллегии – коллегии выборщиков для избрания президента Грузии. Президента Грузии изберет коллегия из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления. Согласно постановлению ЦИК, из 109 представителей самоуправления – 55 представители восьми оппозиционных партий, а 54 – правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В целом партийный состав избирательной коллегии за исключением членов Верховного совета Абхазии выглядит следующим образом: Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет. Регистрация кандидатов в президенты Грузии завершится не позднее шестого дня (8 декабря) до дня выборов. Что касается дня голосования, то выборы президента Грузии пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков. В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Кто будет новым президентом Грузии, или Что такое господин Кавелашвили? >>Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов. Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата Своего кандидата в президенты уже представила правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта" стал член партии "Сила народа", депутат парламента Грузии трех созывов Михаил Кавелашвили. Что касается оппозиции, то ряд оппозиционных партий отказываются участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно, согласятся ли они присутствовать на выборах президента. Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии >>Президентом Грузии может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии в возрасте от 40 лет, проживавший в Грузии не менее 15 лет. Президент Грузии не вправе занимать другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью, получать зарплату или другое постоянное вознаграждение за какую-либо иную деятельность. Президент Грузии не может быть членом политической партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, президентские выборы