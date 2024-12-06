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Утвержден состав коллегии для избрания президента Грузии
Утвержден состав коллегии для избрания президента Грузии
Sputnik Грузия
Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря 06.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-06T16:07+0400
2024-12-06T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила состав Избирательной коллегии – коллегии выборщиков для избрания президента Грузии. Президента Грузии изберет коллегия из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления. Согласно постановлению ЦИК, из 109 представителей самоуправления – 55 представители восьми оппозиционных партий, а 54 – правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В целом партийный состав избирательной коллегии за исключением членов Верховного совета Абхазии выглядит следующим образом: Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет. Регистрация кандидатов в президенты Грузии завершится не позднее шестого дня (8 декабря) до дня выборов. Что касается дня голосования, то выборы президента Грузии пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков. В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Кто будет новым президентом Грузии, или Что такое господин Кавелашвили? >>Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов. Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата Своего кандидата в президенты уже представила правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта" стал член партии "Сила народа", депутат парламента Грузии трех созывов Михаил Кавелашвили. Что касается оппозиции, то ряд оппозиционных партий отказываются участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно, согласятся ли они присутствовать на выборах президента. Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии >>Президентом Грузии может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии в возрасте от 40 лет, проживавший в Грузии не менее 15 лет. Президент Грузии не вправе занимать другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью, получать зарплату или другое постоянное вознаграждение за какую-либо иную деятельность. Президент Грузии не может быть членом политической партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, президентские выборы
политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, президентские выборы
Утвержден состав коллегии для избрания президента Грузии
16:07 06.12.2024 (обновлено: 16:48 06.12.2024)
Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила состав Избирательной коллегии – коллегии выборщиков для избрания президента Грузии.
Президента Грузии изберет коллегия из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления.
Согласно постановлению ЦИК, из 109 представителей самоуправления – 55 представители восьми оппозиционных партий, а 54 – правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В целом партийный состав избирательной коллегии за исключением членов Верховного совета Абхазии выглядит следующим образом:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 156 членов (89 парламент+54 квота самоуправления+13 Аджария)
"Единое национальное движение" – 56 членов (36+16+4)
"Для Грузии" – 23 члена (9+12+2)
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 20 (19+1 (нет квоты самоуправления))
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 19 (4+14+1)
"Стратегия Агмашенебели" – 1
"Альянс патриотов Грузии" – 1
"Лейбористкая партия Грузии" – 1
"Гирчи больше свободы" – 1
Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет.
Регистрация кандидатов в президенты Грузии завершится не позднее шестого дня (8 декабря) до дня выборов.
Что касается дня голосования, то выборы президента Грузии пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков.
В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков.
Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов.
Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата
Своего кандидата в президенты уже представила правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта" стал член партии "Сила народа", депутат парламента Грузии трех созывов Михаил Кавелашвили.
Что касается оппозиции, то ряд оппозиционных партий отказываются участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно, согласятся ли они присутствовать на выборах президента.
Президентом Грузии может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии в возрасте от 40 лет, проживавший в Грузии не менее 15 лет.
Президент Грузии не вправе занимать другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью, получать зарплату или другое постоянное вознаграждение за какую-либо иную деятельность.
Президент Грузии не может быть членом политической партии.