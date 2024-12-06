https://sputnik-georgia.ru/20241206/vse-idet-po-planu--premer-gruzii-o-vliyaniy-aktsiy-protesta-na-privlechenie-investitsiy-291278226.html

Все идет по плану – премьер Грузии о влияний акций протеста на привлечение инвестиций

Все идет по плану – премьер Грузии о влияний акций протеста на привлечение инвестиций

Sputnik Грузия

У правительства есть очень амбициозный план по привлечению инвестиций в размере не менее 9 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, заявил премьер 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T23:04+0400

2024-12-06T23:04+0400

2024-12-06T23:21+0400

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ираклий кобахидзе

леван давиташвили

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Правительство Грузии проводит ежедневные консультации с потенциальными инвесторами, и все экономические проекты в стране будут реализованы, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Глава правительства ответил на вопрос журналиста по поводу настроений инвесторов в условиях существующего политического кризиса в Грузии. В стране с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. По его словам, у Минэкономики очень хороший менеджмент во главе с эффективным министром, первым вице-премьером Леваном Давиташвили. "И министерство и правительство в целом продолжают ежедневно работать над привлечением новых инвестиций в страну", – сказал Кобахидзе. Кроме того, глава правительства напомнил об очень амбициозном плане по привлечению инвестиций в размере не менее 9 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Согласно уточненным статистическим данным, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году снизился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов. История протеста В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ. Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии. К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один. Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Имитация войны и попытка устроить Майдан в Грузии провалилась – премьер >>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, инвестиции