https://sputnik-georgia.ru/20241207/gruzii-grozit-otmena-bezviza-s-es--otchet-evrokomissii--291286090.html

Грузии грозит отмена безвиза с ЕС? – отчет Еврокомиссии

Грузии грозит отмена безвиза с ЕС? – отчет Еврокомиссии

Sputnik Грузия

Безвизовый режим со странами ЕС действует для Грузии с 28 марта 2017 года 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T17:40+0400

2024-12-07T17:40+0400

2024-12-07T18:25+0400

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безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

безвизовый режим

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Евросоюз может приостановить действие безвизового режима для "определенных категорий лиц" Грузии на фоне последних событий в стране и из-за невыполнения или отсутствия прогресса по либерализации визового режима, говорится в отчете Европейской комиссии. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Условия Еврокомиссии Чтобы продолжить выполнение всех критериев либерализации визового режима и избежать возможного задействования механизма его приостановления, Грузии необходимо предпринять дальнейшие срочные действия по выполнению рекомендаций Комиссии, отмечается в сообщении. В частности, необходимо решить следующие вопросы: Грузия vs Запад Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. США выразили солидарность протестующим в Грузии и пригрозили власти новыми санкциями>>Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В середине сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД. В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные мисси. Генсек ООН прокомментировал события в Грузии>>Уже 28 ноября 2024 года правительство Грузии приняло решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. Это, по словам посла ЕС Павла Герчинского, говорит о том, что Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в ЕС в течение следующих четырех лет. Власти Грузии назвали это ложью, заявив, что продолжат выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и еще более активизируют усилия по обеспечению вступления Грузии в ЕС в 2030 году.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, еврокомиссия, венецианская комиссия, сша, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим