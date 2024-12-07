Грузии грозит отмена безвиза с ЕС? – отчет Еврокомиссии
17:40 07.12.2024 (обновлено: 18:25 07.12.2024)
© photo: Sputnik / StringerФлаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Безвизовый режим со странами ЕС действует для Грузии с 28 марта 2017 года
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Евросоюз может приостановить действие безвизового режима для "определенных категорий лиц" Грузии на фоне последних событий в стране и из-за невыполнения или отсутствия прогресса по либерализации визового режима, говорится в отчете Европейской комиссии.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
"Принимая во внимание последние события в Грузии, в настоящее время обсуждается вопрос о возможном приведении в действие механизма приостановления действия безвизового режима в отношении определенных категорий лиц", – отмечается в документе.
Условия Еврокомиссии
Чтобы продолжить выполнение всех критериев либерализации визового режима и избежать возможного задействования механизма его приостановления, Грузии необходимо предпринять дальнейшие срочные действия по выполнению рекомендаций Комиссии, отмечается в сообщении. В частности, необходимо решить следующие вопросы:
1.Обеспечить и поддерживать защиту основных прав всех граждан Грузии, включая свободу ассоциаций, собраний и выражения мнений, право на неприкосновенность личной жизни, право на участие в общественных делах, а также запрет дискриминации.
2.Избегать принятия и отменить любое законодательство, которое может ограничивать основные права и свободы, противоречить принципу недискриминации и соответствующим европейским и международным стандартам. В частности Еврокомиссия требует отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" и пакет законов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также внести поправки в национальную стратегию и план действий в области прав человека, чтобы обеспечить полное соблюдение прав ЛГБТ*.
3.Привести визовую политику Грузии в соответствие со списком третьих стран, которым требуются визы в ЕС, в частности в отношении стран, представляющих угрозу нелегальной миграции или угрозу безопасности для ЕС.
4.Решить проблемы необоснованных ходатайств о предоставлении убежища и незаконного пребывания в государствах-членах (информационные кампании о безвизовом режиме для соответствующих категорий мигрантов и ужесточение пограничного контроля).
5.Создать Бюро по возвращению активов и управлению активами и продолжать усилия по отслеживанию активов, замораживанию, управлению, конфискации и распоряжению ими.
6.Принять новую антикоррупционную стратегию и план действий, обеспечив достаточные ресурсы для их реализации, и уделить особое внимание расследованию, судебному преследованию и вынесению судебных решений по делам о коррупции на высоком уровне.
7.Внести поправки в закон "Об антикоррупционном бюро", чтобы учесть ключевые рекомендации Венецианской комиссии, особенно те, которые касаются эффективной независимости, политического нейтралитета и функций Антикоррупционного бюро.
8.Привести закон "О защите персональных данных" в соответствие с законодательством ЕС.
Грузия vs Запад
Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.
Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В середине сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД.
В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные мисси.
Уже 28 ноября 2024 года правительство Грузии приняло решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. Это, по словам посла ЕС Павла Герчинского, говорит о том, что Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в ЕС в течение следующих четырех лет.
Власти Грузии назвали это ложью, заявив, что продолжат выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и еще более активизируют усилия по обеспечению вступления Грузии в ЕС в 2030 году.
*Экстремистская организация, запрещенная в России