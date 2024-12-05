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США выразили солидарность протестующим в Грузии и пригрозили власти новыми санкциями

США выразили солидарность протестующим в Грузии и пригрозили власти новыми санкциями

Sputnik Грузия

Те, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии будут привлечены к ответственности, заявили в Госдепе США 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T11:38+0400

2024-12-05T11:38+0400

2024-12-05T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. США решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие правящей партии "Грузинская мечта" в отношении протестующих и готовятся использовать имеющиеся в распоряжении властей инструменты, включая введение дополнительных санкций, говорится в заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена. Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ. "США решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии "Грузинская мечта" в отношении граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ и деятелей оппозиции. Мы призываем "Грузинскую мечту" прекратить свою репрессивную тактику, включая произвольные задержания и физическое насилие, в попытке заставить замолчать своих критиков", – говорится в заявлении.Действия США в отношении Грузии были несправедливы – Кимберли Лоу>>Как отмечено в заявлении, США особенно обеспокоены сообщениями о серьезных травмах, полученных людьми от рук сотрудников правоохранительных органов. "Лица, задержанные за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения мнений, должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, ответственные за незаконное применение силы, должны быть привлечены к полной ответственности", – говорится в заявлении. Госдепартмент США обеспокоен действиями властей Грузии>>Как отметил Блинкен в своем заявлении, США солидарны с грузинским народом и его демократическими устремлениями. Те, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе те, кто подавляет право граждан Грузии на свободу мирных собраний и выражения мнений, по словам главы Госдепа США, будут привлечены к ответственности. "В дополнение к продолжению объявленного нами ранее всестороннего пересмотра двустороннего сотрудничества, Соединенные Штаты сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции", – отмечено в заявлении. Позицию относительно событий в Грузии также зафиксировал в соцсети глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. "США решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие "Грузинской мечты" в отношении граждан Грузии. Мы будем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для привлечения к ответственности тех, кто стремится подорвать грузинскую демократию", – написал Миллер. США помогут Грузии открыть переговоры с Евросоюзом – Лоу>>Государственный департамент США ранее заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что Грузия нарушила его главные принципы. Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в 2009 году. Согласно заявлению Госдепа, антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также на усилиях по борьбе с коррупцией. В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что нынешняя администрация президента США пытается оставить как можно более тяжелое наследие новой администрации Дональда Трампа, с которой собираются говорить власти Грузии. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).Госдеп США объяснил причину приостановления стратегического партнерства с Грузией>> А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, сша