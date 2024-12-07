https://sputnik-georgia.ru/20241207/protestuyuschie-vytesneny-s-ploschadi-pered-parlamentom-v-tbilisi-291278655.html

Протестующие вытеснены с площади перед парламентом в Тбилиси

Протестующие вытеснены с площади перед парламентом в Тбилиси

Sputnik Грузия

Ведомство призвало участников митинга протестовать в пределах, установленных законом 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T00:57+0400

2024-12-07T00:57+0400

2024-12-07T00:57+0400

грузия

новости

политика

акция протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291198537_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bf9737f64991448ca6bd1c7a3eac6c0.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Спецподразделения полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием парламента в Тбилиси, на проспекте Руставели проходят стычки между правоохранителями и участниками акции, полицейские проводят задержания. В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками. Ведомство призвало участников митинга протестовать в пределах, установленных законом. "За каждым противоправным действием последует соответствующая правовая реакция со стороны полиции", - говорится в заявлении.История протестаВ Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают камни и "коктейли Молотова", а силовики не применяет водометы и слезоточивый газ.Во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.К этому времени в уголовном порядке задержаны 23 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 13 человек, а за подготовку взрыва – один.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Имитация войны и попытка устроить Майдан в Грузии провалилась – премьер >>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, акция протеста