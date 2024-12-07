https://sputnik-georgia.ru/20241207/uchastniki-aktsii-protesta-v-tbilisi-khodili-po-ulitsam-stolitsy-do-samogo-utra-291281919.html

Участники акции протеста ходили по улицам Тбилиси до самого утра

Участники акции протеста ходили по улицам Тбилиси до самого утра

Sputnik Грузия

Участники шествия направились с проспекта Руставели к набережной, затем через площадь Героев к проспекту Пекина и Важа Пшавела 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T10:05+0400

2024-12-07T10:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Участники акции протеста в Тбилиси только к утру завершили свое шествие с проспекта Руставели у станции метро "Делиси". Вечером в пятницу на проспекте Руставели в центре Тбилиси прошел девятый по счету митинг недовольных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные закидали полицейских камнями и хлопушками, "обстреляли" фейерверками. Участники шествия направились с проспекта Руставели к набережной, затем через площадь Героев к проспекту Пекина и Важа Пшавела. На улицах Тбилиси восстановлено автомобильное движение. По данным МВД, во время беспорядков с 28 ноября на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии. Оппозиционер Гварамия проведет 12 дней в заключении из-за инцидента с полицией в Тбилиси>>К этому времени в уголовном порядке задержаны 26 человека. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 16 человек, а за подготовку взрыва – один. Девятерым из них прокуратура предъявила обвинения в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва. Восьмерых из них суд отправил под арест на время следствия. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Полицейский получил ранение на акции протеста в Тбилиси после обстрела пиротехникой>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, акции протеста