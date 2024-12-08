https://sputnik-georgia.ru/20241208/chislo-zaklyuchennykh-v-gruzii-prodolzhaet-sokraschatsya--291285134.html

Число заключенных в Грузии продолжает сокращаться

Число заключенных в Грузии продолжает сокращаться

Sputnik Грузия

Сокращение числа заключенных в основном связано с амнистией 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T09:01+0400

2024-12-08T09:01+0400

2024-12-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии на 1 ноября 2024 года составило 9 494 человека, что на 963 человека меньше показателя на 1 октября, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после смены власти в Грузии и амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093, и после пика в 10 372 человека в 2014-м не превышало отметки в 9,8 тысячи в последующие годы. Сокращение числа заключенных в основном связано с амнистией, по которой в октябре вышло 798 осужденных. Общее число заключенных в Грузии на 1 ноября составляло 0,26% от общего населения страны. При этом около 3,6 тысячи заключенных имеют второй и более срок. Заключенные – статистика Все 14 тюрем, существующих в Грузии, на 1 октября были заполнены на 84,8%. Из общего числа заключенных только 19,3 % еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к разным срокам заключения. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии срок отбывают 38 несовершеннолетних и 57 человек старше 70 лет. Что касается подсудимых, которых на 1 ноября в Грузии насчитывалось 1,8 тысячи, тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, решения суда ждут 28 несовершеннолетних и 11 человек старше 70 лет. Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – новые данные>>Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 226 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 ноября 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 995 граждан 52 иностранных государств, что составляет 10,5% от общего числа осужденных. Из них 344 человека являются подсудимыми, остальные уже приговорены к разным тюремным срокам. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. В грузинских тюрьмах также находятся 98 женщин. Полиция задержала еще двух человек за насилие на акциях протеста в Тбилиси>>Треть всех заключенных под стражу иностранцев – граждане Турции. Далее следуют граждане РФ, Ирана, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть около 23,1 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают более 1 тысячи женщин и 188 несовершеннолетних. Условно осуждены 520 иностранцев из 36 стран, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, сакстат, тюрьма, преступность в грузии