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Число заключенных в Грузии стало сокращаться

Число заключенных в Грузии стало сокращаться

Sputnik Грузия

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 17.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии на 1 октября 2024 года составило 10 457 человек, что на 66 человек меньше показателя на 1 сентября, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Нападение на главу ЦИК Грузии – возбуждено уголовное дело>>В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после смены власти в Грузии и амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093, и после пика в 10 372 человека в 2014-м не превышало отметки в 9,8 тысячи в последующие годы. Впервые после 2014 года количество заключенных в Грузии превысило 10 тысяч человек в апреле 2024 года. На 1 сентября в тюрьмах Грузии находились 10 523 заключенных. Общее число заключенных в Грузии на 1 октября составляло 0,28% от общего населения страны. При этом около 3,6 тысячи заключенных имеют второй и более срок. Заключенные – статистика Все 14 тюрем, существующих в Грузии, на 1 октября были заполнены на 84,8%. Из общего числа заключенных только 18,2 % еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к разным срокам заключения. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии срок отбывают 49 несовершеннолетних и 67 человек старше 70 лет.Зурабишвили помиловала 11 осужденных>> Что касается подсудимых, которых на 1 октября в Грузии насчитывалось 1,9 тысячи, тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, решения суда ждут 24 несовершеннолетних и 11 человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 226 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 октября 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 1 076 граждан 53 иностранных государств, что составляет 10% от общего числа осужденных. Из них 344 человека являются подсудимыми, остальные уже приговорены к разным тюремным срокам. Три человека были задержаны на акции против результатов выборов в парламент Грузии – МВД>>Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. Кроме того, в грузинских тюрьмах также находятся 100 женщин. Треть всех заключенных по стражу иностранцев – граждане Турции. Далее следуют граждане РФ, Ирана, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть около 25,2 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают более 1,1 тысячи женщин и 190 несовершеннолетних. Условно осуждены 522 иностранца из 36 стран, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тюрьма, турция, азербайджан, армения, общество, новости, грузия, сакстат