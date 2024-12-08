https://sputnik-georgia.ru/20241208/prinuzhdeniyu-k-miru-v-gruzii-20-291290768.html

"Принуждению к миру" в Грузии 2.0

"Принуждению к миру" в Грузии 2.0

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, политолог Арчил Сихарулидзе рассуждает о дальнейшей судьбе Грузии на фоне продолжающихся акций протеста 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T13:31+0400

2024-12-08T13:31+0400

2024-12-08T13:31+0400

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Скоро пройдет уже два десятка лет с момента грузино-российской войны 2008 года, когда успешная военная кампания Москвы была трактована как "принуждение к миру". Это "принуждение" нанесло огромный финансовый, военный и психологический удар по населению страны и до сих пор болезненно воспринимается. Смена власти и приход "Грузинской мечты" были частично предопределены уроками войны. Общество осознало, что желания и пожелания – одно, а реальная геополитика и расстановка сил – другое. Похоже, что мы видим прецендент "дня сурка", поскольку определенная активная агрессивная часть населения Грузии решила войти в прямое боевое противостояние не просто с государством, но и с более пассивным и сбалансированным большинством. По-другому тяжело расценить целенаправленные нападки на здание парламента и представителей силовых органов, которые имели быть место в последние дни. Уже не секрет, что хорошо организованные и профинансированные группировки экстремистов использовали мирных протестующих, чтобы атаковать законодательный орган, захватить его или же по возможности нанести максимальный урон, а после – отступить и позволить государству наказать зачастую ни в чем не повинных людей. Некоторые реально посчитали, что этот экстремизм является повторением украинского Евромайдана и правительство вот-вот рухнет, активное меньшинство одолеет сравнительно пассивное большинство. Но виртуальная реальность, желаемое наткнулось на хорошо выстроенную полицейскую систему, которая не только смогла принять удар и отбросить нападающих, но и точечно обезвредить их ресурсы. И вдруг вся т. н. мирная всенародная революция затихла, насилие отступило, а Тбилиси смог выдохнуть хотя бы на несколько дней. Экстремистски настроенных протестующих "принудили к миру" в Грузии, и они пока что не могут прийти в себя, требуя от люда объявления безоговорочной солидарности и самопожертвования. Насколько получится развить такой сюжет, покажет будущее, однако, исходя из предыдущего опыта, это маловероятно.Если отбросить навязанные геополитикой условия игры "с Европой или с Россией", то очевидно, что некоторые западные политики желают сменить власть любыми методами, а также существует внутренний общественный раскол. Именно этот раскол и пытаются использовать внешние силы, чтобы влиять на внутренние процессы. С одной стороны, приблизительно одна треть населения страны активная, агрессивная и воспринимает Европейский вектор как исторически обусловленную константу, невозможную оспорить, пересмотреть, даже обсудить. Эта нео-коммунистическая доктрина искренне проповедуется малой частью старшего поколения, которая нашла новую великую цель своего существования, после распада Советов, когда надежды на светлое коммунистическое будущее провалились. Основной костяк же – молодые люди от 13 до 25 лет, которым последние два десятка лет как в школах, так и в университетах, с экранов телевизоров говорили, что Грузия без Европы, без Америки ничто, звать ее никак, и она не может вообще существовать без благословления Вашингтона и Брюсселя. Следовательно, страна получила логически радикально настроенную молодежь, у которой единственный аргумент – это надежда уже на новое светлое Европейское будущее, которое никогда, как и Советское, не исполнится в том контексте, в котором его себе представляют. Это нео-коммунистический лозунг, пустой, без аргументов, который не входит в диалог, не согласен на дебаты, поскольку опирается лишь на веру. С другой стороны, в основном оказался центральный избиратель возрастом в 35+, люди, которые прошли за свою недолгую жизнь гражданскую войну 90-х, потеряли территории, были свидетелями не одной революции и переворота и еле-еле смогли выстроить рабочую политическую систему. Она может быть порочна во многих аспектах, но работает и позволяет функционировать грузинскому обществу по принципу баланса и сбалансированного подхода к, в том числе, внешнеполитическим и геополитическим вопросам. Для этого сравнительно пассивного большинства Европейское будущее – не религия и нео-коммунистическая доктрина, а определенные социально-политические и экономические реформы, показатели, к которым мы должны стремиться, но без особого фанатизма. Ведь именно фанатизм и привел грузинское общество в начале 90-х к гражданской войне, которая принесла лишь трагедию и разруху всему государству."Грузинская мечта" твердо стоит на своих позициях, показывая доминирование в государственных институтах, опираясь на голоса своих избирателей. Мир восстановлен и одноразовые протесты не смогут изменить расстановку сил. Но общественный раскол никуда не уйдет, и он может рано или поздно привести к уже невозможности со стороны государства быстро и эффективно "принудить к миру" радикально агрессивно настроенное меньшинство. В таком случае может начаться противостояние, и тогда страна окажется вновь на грани гражданской войны, которая разрушит все достижения Грузии за последние два десятка лет. Кто будет новым президентом Грузии, или Что такое господин Кавелашвили?>>Также следует срочно пересмотреть систему образования и коммуникации с молодежью, чтобы политические процессы перенести из религиозно-доктринальных норм в сферу международных отношений, геополитики и внутреннего социального диалога. Есть определенные группировки, которые целенаправленно пытаются предотвратить такие процессы, поскольку закрытость ведет к радикализации, которая устраивает как некоторых внутри, так и вне. Этих людей следует отправить на обочину политического, социального и академического диалога. Пора действовать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20241112/lishennyy-smysla-populizm-i-evro-protest-v-gruzii-290852699.html

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аналитика, грузия, колумнисты, арчил сихарулидзе, тбилиси, москва, политика