"Принуждению к миру" в Грузии 2.0
© photo: SputnikПоджоги. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
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Колумнист Sputnik Грузия, политолог Арчил Сихарулидзе рассуждает о дальнейшей судьбе Грузии на фоне продолжающихся акций протеста
Скоро пройдет уже два десятка лет с момента грузино-российской войны 2008 года, когда успешная военная кампания Москвы была трактована как "принуждение к миру". Это "принуждение" нанесло огромный финансовый, военный и психологический удар по населению страны и до сих пор болезненно воспринимается.
Смена власти и приход "Грузинской мечты" были частично предопределены уроками войны. Общество осознало, что желания и пожелания – одно, а реальная геополитика и расстановка сил – другое. Похоже, что мы видим прецендент "дня сурка", поскольку определенная активная агрессивная часть населения Грузии решила войти в прямое боевое противостояние не просто с государством, но и с более пассивным и сбалансированным большинством. По-другому тяжело расценить целенаправленные нападки на здание парламента и представителей силовых органов, которые имели быть место в последние дни.
© photo: SputnikТретий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Уже не секрет, что хорошо организованные и профинансированные группировки экстремистов использовали мирных протестующих, чтобы атаковать законодательный орган, захватить его или же по возможности нанести максимальный урон, а после – отступить и позволить государству наказать зачастую ни в чем не повинных людей. Некоторые реально посчитали, что этот экстремизм является повторением украинского Евромайдана и правительство вот-вот рухнет, активное меньшинство одолеет сравнительно пассивное большинство. Но виртуальная реальность, желаемое наткнулось на хорошо выстроенную полицейскую систему, которая не только смогла принять удар и отбросить нападающих, но и точечно обезвредить их ресурсы. И вдруг вся т. н. мирная всенародная революция затихла, насилие отступило, а Тбилиси смог выдохнуть хотя бы на несколько дней.
Местные агрессивно настроенные активисты, связанные с ними представители некоммерческих организаций и оппозиционных партий напоролись на горькую реальность – силы в прямом столкновении неравны, у государства есть все ресурсы, чтобы их не просто разогнать, но и тотально подавить.
Экстремистски настроенных протестующих "принудили к миру" в Грузии, и они пока что не могут прийти в себя, требуя от люда объявления безоговорочной солидарности и самопожертвования. Насколько получится развить такой сюжет, покажет будущее, однако, исходя из предыдущего опыта, это маловероятно.
12 ноября, 19:00
Если отбросить навязанные геополитикой условия игры "с Европой или с Россией", то очевидно, что некоторые западные политики желают сменить власть любыми методами, а также существует внутренний общественный раскол. Именно этот раскол и пытаются использовать внешние силы, чтобы влиять на внутренние процессы. С одной стороны, приблизительно одна треть населения страны активная, агрессивная и воспринимает Европейский вектор как исторически обусловленную константу, невозможную оспорить, пересмотреть, даже обсудить. Эта нео-коммунистическая доктрина искренне проповедуется малой частью старшего поколения, которая нашла новую великую цель своего существования, после распада Советов, когда надежды на светлое коммунистическое будущее провалились.
Основной костяк же – молодые люди от 13 до 25 лет, которым последние два десятка лет как в школах, так и в университетах, с экранов телевизоров говорили, что Грузия без Европы, без Америки ничто, звать ее никак, и она не может вообще существовать без благословления Вашингтона и Брюсселя. Следовательно, страна получила логически радикально настроенную молодежь, у которой единственный аргумент – это надежда уже на новое светлое Европейское будущее, которое никогда, как и Советское, не исполнится в том контексте, в котором его себе представляют. Это нео-коммунистический лозунг, пустой, без аргументов, который не входит в диалог, не согласен на дебаты, поскольку опирается лишь на веру.
С другой стороны, в основном оказался центральный избиратель возрастом в 35+, люди, которые прошли за свою недолгую жизнь гражданскую войну 90-х, потеряли территории, были свидетелями не одной революции и переворота и еле-еле смогли выстроить рабочую политическую систему. Она может быть порочна во многих аспектах, но работает и позволяет функционировать грузинскому обществу по принципу баланса и сбалансированного подхода к, в том числе, внешнеполитическим и геополитическим вопросам.
Большой болезненный жизненный опыт принудил этих людей осознать, что лозунгами страну не построить, а внешние игроки зачастую обещают то, чего не могут выполнить, и обществу надо держать ухо востро, чтобы не допустить повторения прошлого.
Для этого сравнительно пассивного большинства Европейское будущее – не религия и нео-коммунистическая доктрина, а определенные социально-политические и экономические реформы, показатели, к которым мы должны стремиться, но без особого фанатизма. Ведь именно фанатизм и привел грузинское общество в начале 90-х к гражданской войне, которая принесла лишь трагедию и разруху всему государству.
© photo: SputnikСпецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Спецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik
"Грузинская мечта" твердо стоит на своих позициях, показывая доминирование в государственных институтах, опираясь на голоса своих избирателей. Мир восстановлен и одноразовые протесты не смогут изменить расстановку сил. Но общественный раскол никуда не уйдет, и он может рано или поздно привести к уже невозможности со стороны государства быстро и эффективно "принудить к миру" радикально агрессивно настроенное меньшинство. В таком случае может начаться противостояние, и тогда страна окажется вновь на грани гражданской войны, которая разрушит все достижения Грузии за последние два десятка лет.
Победителем, скорее всего, выйдет большинство, но цена будет неимоверна. Чтобы этого избежать надо начать диалог между теми представителями обоих группировок, которые готовы слушать друг друга, прислушиваться к болезненным тематикам, максимально развивать культуру открытых дебатов, не только политических, но академических.
Также следует срочно пересмотреть систему образования и коммуникации с молодежью, чтобы политические процессы перенести из религиозно-доктринальных норм в сферу международных отношений, геополитики и внутреннего социального диалога.
Есть определенные группировки, которые целенаправленно пытаются предотвратить такие процессы, поскольку закрытость ведет к радикализации, которая устраивает как некоторых внутри, так и вне. Этих людей следует отправить на обочину политического, социального и академического диалога. Пора действовать.
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