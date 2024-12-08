https://sputnik-georgia.ru/20241208/skolko-chelovek-okazalis-v-klinikakh-posle-aktsii-7-dekabrya--dannye-minzdrava-291296462.html

Сколько человек оказались в клиниках после акции 7 декабря – данные Минздрава

Сколько человек оказались в клиниках после акции 7 декабря – данные Минздрава

Sputnik Грузия

На машинах скорой помощи в клиники доставлено два журналиста, 10 участников акции и два сотрудника полиции 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T18:55+0400

2024-12-08T18:55+0400

2024-12-08T20:09+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Четырнадцать человек, в том числе два сотрудника полиции оказались в клинике после акции протеста на проспекте Руставели 7 декабря, говорится в сообщении Минздрава Грузии. Вечером в субботу на проспекте Руставели в центре Тбилиси собрался десятый по счету митинг недовольных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. По данным Минздрава из 14 поступивших клиники на машинах скорой помощи два журналиста, 10 участников акции и два сотрудника полиции. По данным МВД, во время беспорядков с 28 ноября на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ, была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии. К этому времени в уголовном порядке задержаны 28 человек. За нападение на полицейского и повреждение или уничтожение вещи под стражу взяты девять человек, за организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям – 18 человек, а за подготовку взрыва – один. Девятерым из них прокуратура предъявила обвинения в организации, руководстве и участии в групповом насилии, а также в организации взрыва. Восьмерых из них суд отправил под арест на время следствия. Премьер Грузии оценил нападение на журналистов на акции протеста как провокацию >>Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Избиение журналистов и политиков в центре Тбилиси – возбуждено уголовное дело >>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, акции протеста, министерство здравоохранения грузии