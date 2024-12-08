https://sputnik-georgia.ru/20241208/v-tbilisi-ustanavlivayut-glavnuyu-elku-strany-u-parlamenta-291292890.html

В Тбилиси устанавливают главную елку страны у парламента

В Тбилиси устанавливают главную елку страны у парламента

Sputnik Грузия

Дата зажжения новогодних огней и декораций будет сообщена в ближайшие несколько дней 08.12.2024, Sputnik Грузия

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тбилсервис групп

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси ранним утром в воскресенье приступила к установке главной новогодней елки на проспекте Руставели, где вторую неделю не прекращаются акции протеста. В субботу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси собрался десятый по счету митинг недовольных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Акции протеста проходят в стране с 28 ноября. Сотрудники компании "Тбилсервис групп" прибыли на проспект Руставели ранним утром, вскоре после того, как у здания парламента завершилась акция протеста. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, главная новогодняя елка страны обязательно будет установлена, но не 6 декабря, как планировалось ранее. Что касается зажжения огней и новогодних декораций, то точную дату горожанам сообщат в ближайшие несколько дней. Тбилиси не останется без главной елки, несмотря на акции протеста – Каладзе >>К утру воскресенья официально известно о 28 задержанных на акциях протеста в уголовном порядке. Пострадали более 150 человек. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Празднование Нового года в Тбилиси обойдется в 8,6 миллиона лари >>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, каха каладзе, новогодняя елка, новый год, тбилсервис групп