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На какие деньги будет жить крупнейший черноморский курорт Грузии в 2025 году?

На какие деньги будет жить крупнейший черноморский курорт Грузии в 2025 году?

Sputnik Грузия

Основными приоритетом города станет развитие муниципальной инфраструктуры 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T11:20+0400

2024-12-09T11:20+0400

2024-12-09T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Бюджет черноморского города Батуми в 2025 году составит 500 миллионов лари, большая часть этих денег уйдет на развитие инфраструктуры, здравоохранение и заботу о нуждающейся части населения. Поступления бюджета Батуми прогнозируются на уровне 455 миллионов лари, а ассигнования – на уровне 500 миллионов лари. При этом доходы бюджета города в 2025 году составят 442 миллиона лари, из которых 115,9 миллиона – налоговые поступления.Размер грантов для Батуми составит 232,2 миллиона лари. Гранты, получаемые Батуми, складываются из грантов госбюджета, бюджета автономной республики Аджария и грантов капитального назначения. Батуми стал обладателем туристического Оскара >>Основными приоритетом города станет развитие муниципальной инфраструктуры. Власти города планируют потратить в этом направлении 266 миллионов лари, из которых 115,7 миллиона будет потрачено на дорожную инфраструктуру, 36 миллионов лари – на транспорт, 35,2 миллиона лари – на ремонт и демонтаж аварийных домов в городе. На благоустройство Батуми в 2025 году будет потрачено 6,3 миллиона лари, в том числе 1,2 миллиона – на оформление города. Еще 42,5 миллиона лари из бюджета Батуми пойдет на очистку города, заботу об экологии и развитие инфраструктур отдыха. При этом только на службу по очистке города уйдет 23,4 миллиона лари, а 5,7 миллионов лари пойдет на озеленение города. Почему сократились продажи квартир в Батуми? >>Еще одним приоритетом для мэрии города станет образование, на которое в 2025 году предусмотрено 50,6 миллиона лари, из которых 50,4 миллиона будет потрачено на детские сады в курортном городе. На культурные мероприятия и фестивали в курортном городе в 2025 году из бюджета потратят 4,3 миллиона лари. Кроме того, власти города Батуми потратят 18,5 миллиона лари на социальную помощь, в том числе 7,2 миллиона будет потрачено на бесплатные столовые для нуждающихся, 966,9 тысячи – на ночлег для бездомных. На бездомных животных в 2025 году выделено 496,6 тысячи лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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