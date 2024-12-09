https://sputnik-georgia.ru/20241209/ombudsmen-osudil-travlyu-zhurnalistov-gruzinskoy-telekompanii-imedi--291308810.html
Омбудсмен осудил травлю журналистов грузинской телекомпании "Имеди"
Омбудсмен осудил травлю журналистов грузинской телекомпании "Имеди"
Sputnik Грузия
Оппозиционная партия "За Грузию" устроила у здания телеканала акцию протеста с требованием прямого эфира 09.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-09T22:31+0400
2024-12-09T22:31+0400
2024-12-09T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Журналистов нельзя оскорблять, устраивать им травлю, так как они делают свою работу и освещают события так, как считают нужным, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, комментируя буллинг в отношении работников лояльного к властям телеканала "Имеди".Помимо того, что журналисты телеканала "Имеди" множество раз становились объектом нападок со стороны митингующих у парламента Грузии, ведущая оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Эка Квеситадзе пригрозила им зарубежными санкциями, а партия "За Грузию" в понедельник устроила у здания телеканала акцию протеста с требованием прямого эфира. По его словам, не важно, нравится кому-то работа того или иного журналиста или нет. "Нам может не нравиться то, как кто-то освещает. Возможно, и мне не нравится многое, что говорят обо мне, но он (журналист - ред.) так считает, такова его редакционная политика и он так делает", - сказал Иоселиани в эфире "Имеди".При этом омбудсмен отметил, что у партий должна быть возможность вести диалог в том числе на телевидениях. "Почему на улице протест? Потому, что на эти темы не идет диалог в законодательном органе, на телевидениях. Эти пространства должны существовать. Пространства должны быть у представителей политических партий, которые являются активными людьми. Но вынуждать кого-то делать что-то неправильно и не имеет оправдания", - заявил Иоселиани.Гахария: грузинская оппозиция должна выполнить план до инаугурации Трампа>>О неприемлемости насилия и угроз в отношении журналистов заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. "Мы осуждаем насилие любого вида в отношении любого лица. Насилию не должно быть места, особенно в отношении журналистов. Каждый из них должен иметь возможность выполнять свои профессиональные обязанности безо всякого насилия и угроз", - сказал посол Евросоюза. Замгендиректора телеканала Ираклий Чихладзе заявил, что произошла беспрецедентная вещь - "коллективное Нацдвижение" устроило акцию протеста у частного телеканала с требованием изменить редакционную политику. В 2007 году, когда "Нацдвижение" было во власти, они устроили погром в "Имеди" и присвоили, отметил Чихладзе.Что известно о нападении на съемочную группу "ТВ Пирвели" в Тбилиси?>>"Коллективным Нацдвижением" власти Грузии называют бывшую правящую партию "Единое национальное движение", партии-преемники и партии-сателлиты. Как утверждают власти, все четыре прошедшие в парламент, но отказавшиеся признавать результаты выборов политические силы представляют собой "коллективное Нацдвижение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, леван иоселиани, тбилиси, единое национальное движение, тв "имеди"
грузия, новости, общество, леван иоселиани, тбилиси, единое национальное движение, тв "имеди"
Омбудсмен осудил травлю журналистов грузинской телекомпании "Имеди"
Оппозиционная партия "За Грузию" устроила у здания телеканала акцию протеста с требованием прямого эфира
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Журналистов нельзя оскорблять, устраивать им травлю, так как они делают свою работу и освещают события так, как считают нужным, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, комментируя буллинг в отношении работников лояльного к властям телеканала "Имеди".
Помимо того, что журналисты телеканала "Имеди" множество раз становились объектом нападок со стороны митингующих у парламента Грузии, ведущая оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Эка Квеситадзе пригрозила им зарубежными санкциями, а партия "За Грузию" в понедельник устроила у здания телеканала акцию протеста с требованием прямого эфира.
"Я ни в коем случае не оправдываю порицание, нанесение кому-то оскорблений, принижение, буллинг. Не важно кто на каком канале журналист. Журналист делает свое дело, освещает так, как считает нужным", - заявил Иоселиани.
По его словам, не важно, нравится кому-то работа того или иного журналиста или нет.
"Нам может не нравиться то, как кто-то освещает. Возможно, и мне не нравится многое, что говорят обо мне, но он (журналист - ред.) так считает, такова его редакционная политика и он так делает", - сказал Иоселиани в эфире "Имеди".
При этом омбудсмен отметил, что у партий должна быть возможность вести диалог в том числе на телевидениях.
"Почему на улице протест? Потому, что на эти темы не идет диалог в законодательном органе, на телевидениях. Эти пространства должны существовать. Пространства должны быть у представителей политических партий, которые являются активными людьми. Но вынуждать кого-то делать что-то неправильно и не имеет оправдания", - заявил Иоселиани.
О неприемлемости насилия и угроз в отношении журналистов заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
"Мы осуждаем насилие любого вида в отношении любого лица. Насилию не должно быть места, особенно в отношении журналистов. Каждый из них должен иметь возможность выполнять свои профессиональные обязанности безо всякого насилия и угроз", - сказал посол Евросоюза.
Замгендиректора телеканала Ираклий Чихладзе заявил, что произошла беспрецедентная вещь - "коллективное Нацдвижение" устроило акцию протеста у частного телеканала с требованием изменить редакционную политику. В 2007 году, когда "Нацдвижение" было во власти, они устроили погром в "Имеди" и присвоили, отметил Чихладзе.
"Коллективным Нацдвижением" власти Грузии называют бывшую правящую партию "Единое национальное движение", партии-преемники и партии-сателлиты. Как утверждают власти, все четыре прошедшие в парламент, но отказавшиеся признавать результаты выборов политические силы представляют собой "коллективное Нацдвижение".