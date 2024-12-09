https://sputnik-georgia.ru/20241209/ombudsmen-osudil-travlyu-zhurnalistov-gruzinskoy-telekompanii-imedi--291308810.html

Омбудсмен осудил травлю журналистов грузинской телекомпании "Имеди"

Омбудсмен осудил травлю журналистов грузинской телекомпании "Имеди"

Sputnik Грузия

Оппозиционная партия "За Грузию" устроила у здания телеканала акцию протеста с требованием прямого эфира 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T22:31+0400

2024-12-09T22:31+0400

2024-12-09T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Журналистов нельзя оскорблять, устраивать им травлю, так как они делают свою работу и освещают события так, как считают нужным, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, комментируя буллинг в отношении работников лояльного к властям телеканала "Имеди".Помимо того, что журналисты телеканала "Имеди" множество раз становились объектом нападок со стороны митингующих у парламента Грузии, ведущая оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Эка Квеситадзе пригрозила им зарубежными санкциями, а партия "За Грузию" в понедельник устроила у здания телеканала акцию протеста с требованием прямого эфира. По его словам, не важно, нравится кому-то работа того или иного журналиста или нет. "Нам может не нравиться то, как кто-то освещает. Возможно, и мне не нравится многое, что говорят обо мне, но он (журналист - ред.) так считает, такова его редакционная политика и он так делает", - сказал Иоселиани в эфире "Имеди".При этом омбудсмен отметил, что у партий должна быть возможность вести диалог в том числе на телевидениях. "Почему на улице протест? Потому, что на эти темы не идет диалог в законодательном органе, на телевидениях. Эти пространства должны существовать. Пространства должны быть у представителей политических партий, которые являются активными людьми. Но вынуждать кого-то делать что-то неправильно и не имеет оправдания", - заявил Иоселиани.Гахария: грузинская оппозиция должна выполнить план до инаугурации Трампа>>О неприемлемости насилия и угроз в отношении журналистов заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. "Мы осуждаем насилие любого вида в отношении любого лица. Насилию не должно быть места, особенно в отношении журналистов. Каждый из них должен иметь возможность выполнять свои профессиональные обязанности безо всякого насилия и угроз", - сказал посол Евросоюза. Замгендиректора телеканала Ираклий Чихладзе заявил, что произошла беспрецедентная вещь - "коллективное Нацдвижение" устроило акцию протеста у частного телеканала с требованием изменить редакционную политику. В 2007 году, когда "Нацдвижение" было во власти, они устроили погром в "Имеди" и присвоили, отметил Чихладзе.Что известно о нападении на съемочную группу "ТВ Пирвели" в Тбилиси?>>"Коллективным Нацдвижением" власти Грузии называют бывшую правящую партию "Единое национальное движение", партии-преемники и партии-сателлиты. Как утверждают власти, все четыре прошедшие в парламент, но отказавшиеся признавать результаты выборов политические силы представляют собой "коллективное Нацдвижение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, леван иоселиани, тбилиси, единое национальное движение, тв "имеди"