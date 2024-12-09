https://sputnik-georgia.ru/20241209/chto-izvestno-o-napadenii-na-semochnuyu-gruppu-tv-pirveli-v-tbilisi-291305070.html

Что известно о нападении на съемочную группу "ТВ Пирвели" в Тбилиси?

Что известно о нападении на съемочную группу "ТВ Пирвели" в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Инцидент произошел во время проходящей неподалеку, у парламента Грузии, очередной акции протеста 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T16:01+0400

2024-12-09T16:01+0400

2024-12-09T16:01+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

единое национальное движение

специальная следственная служба

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Специальная следственная служба изучает записи с камер видеонаблюдения и проводит опросы для установления нападавших на оператора и журналиста телекомпании "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова в центре Тбилиси вечером 7 декабря, говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел во время проходящей неподалеку, у парламента Грузии, очередной акции протеста. На лице Грибоедова избили телеоператора Георгия Шецирули, повалили на землю журналистку Маку Чихладзе, разбили видеокамеру и отобрали микрофон. На распространившихся записях видны несколько человек в масках и одетых в черное. Следствие по факту нападения на журналистов ведется по части два статьи 154, которая подразумевает незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия или с использованием служебного положения. Следственная служба отметила, что приступила к работе как только к ней поступило сообщение о случившемся. В целях идентификации нападавших и их сообщников, а также установления маршрута их передвижения непосредственно до и после совершения преступления были осмотрены место происшествия и прилегающая территория. Незамедлительно были изъяты записи с камер видеонаблюдения Тбилисской государственной консерватории и пяти частных объектов, расположенных на улицах Грибоедова, Братьев Зубалашвили, Бесики, Лагидзе, Чавчавадзе и проспекта Руставели. Уже началось изучение и анализ этих записей.Люди в масках не смогут заниматься вредительством на акциях в Грузии – депутат>>Также запрашиваются и изучаются видеозаписи с видеокамер других частных и публичных объектов. Следователи обыскали Георгия Лалиашвили, которого оппозиционные СМИ назвали одним из нападавших, и его дом. Был изъят его мобильный телефон и осмотрена содержащаяся в нем информация. Для восстановления информации, хранящейся в памяти мобильного телефона, в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули назначена компьютерная экспертиза. В связи с обстоятельствами дела был опрошен член семьи Лалиашвили. Еще один человек, Лука Топуридзе, на которого также указали СМИ, вызван на опрос. Кроме того, запрошена информация от операторов мобильной связи для установления телефонных вышек и передвижения заинтересовавших следствие лиц. В Грузии на фоне акций протеста упорядочат ввоз и продажу пиротехники>>Премьер-министр Грузии назвал нападение на сотрудников "ТВ Пирвели" провокацией, целью которой могло быть искусственное обострение ситуации. Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что виновные вскоре будут установлены. Кроме того, Кобахидзе анонсировал введение запрета на прикрытие лица на публичных собраниях. Все о протестах в ТбилисиАкции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.Люди в масках не смогут заниматься вредительством на акциях в Грузии – депутат>>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских - у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты.К примеру, вечером 7 декабря неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Телеканал и оппозиция утверждают, что это совершили "титушки".Между тем, по данным МВД, митингующие совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи.Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели).Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли".С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Оппозиционер Гварамия проведет 12 дней в заключении из-за инцидента с полицией в Тбилиси>>Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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