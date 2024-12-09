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Гахария: грузинская оппозиция должна выполнить план до инаугурации Трампа

Гахария: грузинская оппозиция должна выполнить план до инаугурации Трампа

Sputnik Грузия

Высшее руководство Грузии не раз говорило, что в случае победы Трампа отношения с США и Евросоюзом наладятся быстрее 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T20:21+0400

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2024-12-09T20:41+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Оппозиция должна добиться формирования единой позиции Европы и США по непризнанию результатов парламентских выборов в Грузии до инаугурации Дональда Трампа, а то потом будет поздно, заявил экс-премьер страны, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария. "За Грузию", как и остальные прошедшие в парламент оппозиционные партии, отказалась признавать победу правящей партии "Грузинская мечта", заявив о тотальной фальсификации выборов 26 октября. Группа оппозиционеров и президент Саломе Зурабишвили подали иски в Конституционный суд, чтобы добиться аннулирования результатов выборов, но суд не принял их к рассмотрению. По его словам, именно поэтому его партия сейчас сконцентрированно работает над тем, чтобы не произошла легитимация сформированных после выборов институтов – парламента и правительства.Гахария согласился с уточняющей репликой ведущего о том, что это имеет большое значение до начала работы администрации Трампа, чтобы на данном этапе застраховать определенные риски и забетонировать совместную позицию США и Европы о непризнании результатов выборов в Грузии. Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США в условиях новой администрации. Высшее руководство страны не раз говорило, что в случае победы на выборах Трампа конфликт на Украине закончится быстрее, соответственно, быстрее изменятся интересы к Грузии, и отношения с США и Евросоюзом вновь наладятся. Грузия и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией >>В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". В конце ноября США объявили о приостановлении стратегического партнерства с Грузией из-за приостановления правящей партией "Грузинская мечта" евроинтеграции, чрезмерного применения полицией силы против демонстрантов и антидемократического законодательства. От выборов до "коктейлей Молотова"Согласно предварительному заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура парламентских выборов была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Поддерживающая оппозицию президент Грузии заявила, что итоговое заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ уже никто не ждет. По ее словам, народ не признал выборы, оппозиция не входит в парламент и налицо кризис. Никто больше не ждет заключения ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии – президент>>Глава правительства Ираклий Кобахидзе и другие представители власти настаивают на том, что оппозиция изначально знала о предстоящем проигрыше, поэтому вместо проведения предвыборной кампании в Грузии, ездила за рубеж за поддержкой предстоящей попытки госпереворота. По словам Кобахидзе, результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ, который является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. С победой на выборах "Грузинскую мечту" не поздравили ни США, ни руководство Евросоюза. Что касается отдельных стран ЕС, поздравления поступили только из Венгрии и Словении. После выборов лидеры трех оппозиционных коалиций начали устраивать акции протеста с требованием аннулирования результатов прошедших 26 октября выборов и проведения новых, но тогда собрать много людей им не удалось. Волна протеста началась 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Люди в масках не смогут заниматься вредительством на акциях в Грузии – депутат>>С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты.К примеру, вечером 7 декабря неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Телеканал и оппозиция утверждают, что это совершили "титушки".Между тем, по данным МВД, митингующие совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи.Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели).Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли".С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, европа, дональд трамп, георгий гахария, обсе, парламентские выборы в грузии 2024