https://sputnik-georgia.ru/20241209/gakhariya-gruzinskaya-oppozitsiya-dolzhna-vypolnit-plan-do-inauguratsii-trampa-291307712.html
Гахария: грузинская оппозиция должна выполнить план до инаугурации Трампа
Гахария: грузинская оппозиция должна выполнить план до инаугурации Трампа
Sputnik Грузия
Высшее руководство Грузии не раз говорило, что в случае победы Трампа отношения с США и Евросоюзом наладятся быстрее 09.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-09T20:21+0400
2024-12-09T20:21+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Оппозиция должна добиться формирования единой позиции Европы и США по непризнанию результатов парламентских выборов в Грузии до инаугурации Дональда Трампа, а то потом будет поздно, заявил экс-премьер страны, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария. "За Грузию", как и остальные прошедшие в парламент оппозиционные партии, отказалась признавать победу правящей партии "Грузинская мечта", заявив о тотальной фальсификации выборов 26 октября. Группа оппозиционеров и президент Саломе Зурабишвили подали иски в Конституционный суд, чтобы добиться аннулирования результатов выборов, но суд не принял их к рассмотрению. По его словам, именно поэтому его партия сейчас сконцентрированно работает над тем, чтобы не произошла легитимация сформированных после выборов институтов – парламента и правительства.Гахария согласился с уточняющей репликой ведущего о том, что это имеет большое значение до начала работы администрации Трампа, чтобы на данном этапе застраховать определенные риски и забетонировать совместную позицию США и Европы о непризнании результатов выборов в Грузии. Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США в условиях новой администрации. Высшее руководство страны не раз говорило, что в случае победы на выборах Трампа конфликт на Украине закончится быстрее, соответственно, быстрее изменятся интересы к Грузии, и отношения с США и Евросоюзом вновь наладятся. Грузия и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией >>В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". В конце ноября США объявили о приостановлении стратегического партнерства с Грузией из-за приостановления правящей партией "Грузинская мечта" евроинтеграции, чрезмерного применения полицией силы против демонстрантов и антидемократического законодательства. От выборов до "коктейлей Молотова"Согласно предварительному заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура парламентских выборов была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Поддерживающая оппозицию президент Грузии заявила, что итоговое заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ уже никто не ждет. По ее словам, народ не признал выборы, оппозиция не входит в парламент и налицо кризис. Никто больше не ждет заключения ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии – президент>>Глава правительства Ираклий Кобахидзе и другие представители власти настаивают на том, что оппозиция изначально знала о предстоящем проигрыше, поэтому вместо проведения предвыборной кампании в Грузии, ездила за рубеж за поддержкой предстоящей попытки госпереворота. По словам Кобахидзе, результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ, который является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. С победой на выборах "Грузинскую мечту" не поздравили ни США, ни руководство Евросоюза. Что касается отдельных стран ЕС, поздравления поступили только из Венгрии и Словении. После выборов лидеры трех оппозиционных коалиций начали устраивать акции протеста с требованием аннулирования результатов прошедших 26 октября выборов и проведения новых, но тогда собрать много людей им не удалось. Волна протеста началась 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Люди в масках не смогут заниматься вредительством на акциях в Грузии – депутат>>С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты.К примеру, вечером 7 декабря неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Телеканал и оппозиция утверждают, что это совершили "титушки".Между тем, по данным МВД, митингующие совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи.Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели).Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли".С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, европа, дональд трамп, георгий гахария, обсе, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, сша, тбилиси, европа, дональд трамп, георгий гахария, обсе, парламентские выборы в грузии 2024
Гахария: грузинская оппозиция должна выполнить план до инаугурации Трампа
20:21 09.12.2024 (обновлено: 20:41 09.12.2024)
Высшее руководство Грузии не раз говорило, что в случае победы Трампа отношения с США и Евросоюзом наладятся быстрее
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Оппозиция должна добиться формирования единой позиции Европы и США по непризнанию результатов парламентских выборов в Грузии до инаугурации Дональда Трампа, а то потом будет поздно, заявил экс-премьер страны, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария.
"За Грузию", как и остальные прошедшие в парламент оппозиционные партии, отказалась признавать победу правящей партии "Грузинская мечта", заявив о тотальной фальсификации выборов 26 октября. Группа оппозиционеров и президент Саломе Зурабишвили подали иски в Конституционный суд, чтобы добиться аннулирования результатов выборов, но суд не принял их к рассмотрению.
"Мы последовательно следуем плану, который называется первой фазой, и, поверьте мне, если мы не завершим ее до нового года, по крайней мере, до инаугурации президента США, знайте, что далее уже будет слишком поздно", – заявил Гахария в эфире телеканала "Формула".
По его словам, именно поэтому его партия сейчас сконцентрированно работает над тем, чтобы не произошла легитимация сформированных после выборов институтов – парламента и правительства.
Гахария согласился с уточняющей репликой ведущего о том, что это имеет большое значение до начала работы администрации Трампа, чтобы на данном этапе застраховать определенные риски и забетонировать совместную позицию США и Европы о непризнании результатов выборов в Грузии.
Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США в условиях новой администрации. Высшее руководство страны не раз говорило, что в случае победы на выборах Трампа конфликт на Украине закончится быстрее, соответственно, быстрее изменятся интересы к Грузии, и отношения с США и Евросоюзом вновь наладятся.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека".
В конце ноября США объявили о приостановлении стратегического партнерства с Грузией из-за приостановления правящей партией "Грузинская мечта" евроинтеграции, чрезмерного применения полицией силы против демонстрантов и антидемократического законодательства.
От выборов до "коктейлей Молотова"
Согласно предварительному заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура парламентских выборов была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Поддерживающая оппозицию президент Грузии заявила, что итоговое заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ уже никто не ждет. По ее словам, народ не признал выборы, оппозиция не входит в парламент и налицо кризис.
Глава правительства Ираклий Кобахидзе и другие представители власти настаивают на том, что оппозиция изначально знала о предстоящем проигрыше, поэтому вместо проведения предвыборной кампании в Грузии, ездила за рубеж за поддержкой предстоящей попытки госпереворота.
По словам Кобахидзе, результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ, который является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
С победой на выборах "Грузинскую мечту" не поздравили ни США, ни руководство Евросоюза. Что касается отдельных стран ЕС, поздравления поступили только из Венгрии и Словении.
После выборов лидеры трех оппозиционных коалиций начали устраивать акции протеста с требованием аннулирования результатов прошедших 26 октября выборов и проведения новых, но тогда собрать много людей им не удалось.
Волна протеста началась 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.
По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.
По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты.
К примеру, вечером 7 декабря неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Телеканал и оппозиция утверждают, что это совершили "титушки".
Между тем, по данным МВД, митингующие совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи.
Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели).
Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли".
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.
Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.
Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров.