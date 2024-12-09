https://sputnik-georgia.ru/20241209/zurabishvili-namereny-lishit-gosokhrany-posle-istecheniya-prezidentskogo-sroka-291309717.html

Зурабишвили могут лишить госохраны после истечения президентского срока

Зурабишвили могут лишить госохраны после истечения президентского срока

Sputnik Грузия

Премьер-министру, президенту и спикеру парламента Грузии больше не будет предоставляться личная охрана после истечения их полномочий, если были доказаны... 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T23:32+0400

2024-12-09T23:32+0400

2024-12-10T00:34+0400

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саломе зурабишвили

специальная служба государственной охраны

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Инициированы поправки в закон "О Специальной службе государственной охраны", согласно которым президент Грузии Саломе Зурабишвили за нарушение Конституции может лишиться госохраны после истечения ее президентских полномочий, сообщил Первый канал.Согласно поправкам, президент, премьер-министр или спикер парламента будут лишены полагающейся им в течение года после истечения срока полномочий госохраны, если Конституционный суд Грузии подтвердит нарушение ими главного закона страны. Срок полномочий Зурабишвили истекает 16 декабря. В октябре 2023 года Конституционный суд Грузии в рамках запущенной правящей партией "Грузинская мечта" процедуры импичмента подтвердил, что Зурабишвили нарушила Конституцию страны. Конституционный суд Грузии заявил, что 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года, во время рабочих визитов за рубеж, она осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью часть 1 пункт "а" Конституции Грузии.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Что касается поправок в закон "О Специальной службе государственной охраны", в них также говорится о том, что первые лица государства лишатся госохраны, если им придется покинуть пост из-за нарушения Конституции или совершения преступления.Для лишения первых лиц полномочий необходимо соответствующее решение парламента. К примеру, для доведения процедуры импичмента президента до конца, необходимо было голосование минимум 100 депутатов парламента (2/3), а у парламентского большинства не хватило для этого голосов. У "Грузинской мечты" нет такого количества голосов и в парламенте XI созыва, который вступил в полномочия 25 ноября. В предвыборный период правящая партия обещала избирателям объявить Зурабишвили импичмент, если получит конституционное большинство (2/3).Президентские выборы Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет. Центральная избирательная комиссия Грузии официально зарегистрировала пока только одного кандидата на пост президента Грузии – Михаила Кавелашвили. Кавелашвили представил 81 член избирательной коллегии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Президента Грузии изберет коллегия из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления. Партия власти Грузии официально зарегистрировала своего кандидата на пост президента >>Выборы президента пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков. В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов. Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , специальная служба государственной охраны, грузинская мечта - демократическая грузия