https://sputnik-georgia.ru/20241207/partiya-vlasti-gruzii-ofitsialno-zaregistrirovala-svoego-kandidata-na-post-prezidenta-291287689.html
Партия власти Грузии официально зарегистрировала своего кандидата на пост президента
Партия власти Грузии официально зарегистрировала своего кандидата на пост президента
Sputnik Грузия
Срок регистрации кандидатов истекает 8 декабря 07.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-07T18:35+0400
2024-12-07T18:35+0400
2024-12-07T18:35+0400
грузия
новости
грузинская мечта - демократическая грузия
"сила народа"
михаил кавелашвили
президентские выборы
президент грузии
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии официально зарегистрировала Михаила Кавелашили в качестве кандидата на пост президента Грузии. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет. На сегодняшний день он является единственным кандидатом в президенты Грузии. Ряд оппозиционных партий отказывается участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно, согласятся ли они присутствовать на выборах президента. Срок регистрации кандидатов истекает 8 декабря. Выдвинуть своего кандидата на пост президента имеют право не менее 30 членов коллегии. Выборы президентаПрезидента Грузии изберет коллегия из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления. Утвержден состав коллегии для избрания президента Грузии>>Партийный состав избирательной коллегии, за исключением членов Верховного совета Абхазии, выглядит следующим образом: Процедура выборов Выборы президента пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков. В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Кандидат на пост президента Грузии назвал свою цель – видео>>Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов. Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата Кто такой Кавелашвили? Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 г. в Болниси. В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1990 году началась его успешная спортивная карьера. С 1988 по 1995 гг. футболист играл в "Динамо Тбилиси", затем перешел во владикавказскую "Аланию", играл за "Манчестер Сити", "Грашофер" и несколько других европейских клубов. Имеет лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью, является экспертом в области футбола. Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов: 2016-2020, 2020-2024 и 2024-2028 гг. В июне 2022 года он вместе с несколькими другими депутатами откололся от "Грузинской мечты" и основал политическое движение "Сила народа", которое в 2024 году было преобразовано в партию. "Сила народа" стала партнером "Грузинской мечты". Кобахидзе охарактеризовал кандидата в президенты Грузии>>Свой уход из "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и другие объяснили желанием говорить с народом по всем важным для страны вопросам открыто, не ставя в неловкое положение правящую партию. Именно они первыми заговорили о том, что власти Грузии стали объектом несправедливых нападок с Запада из-за отказа вводить санкции против России и ввязываться в вооруженный конфликт на Украине. В парламент нынешнего, XI, созыва представители "Силы народа" прошли по партийному списку "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", михаил кавелашвили, президентские выборы, президент грузии
грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", михаил кавелашвили, президентские выборы, президент грузии
Партия власти Грузии официально зарегистрировала своего кандидата на пост президента
Срок регистрации кандидатов истекает 8 декабря
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Центральная избирательная комиссия Грузии официально
зарегистрировала Михаила Кавелашили в качестве кандидата на пост президента Грузии.
Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет.
Кавелашвили представил 81 член избирательной коллегии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
На сегодняшний день он является единственным кандидатом в президенты Грузии. Ряд оппозиционных партий отказывается участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно, согласятся ли они присутствовать на выборах президента.
Срок регистрации кандидатов истекает 8 декабря. Выдвинуть своего кандидата на пост президента имеют право не менее 30 членов коллегии.
Президента Грузии изберет коллегия из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления.
Партийный состав избирательной коллегии, за исключением членов Верховного совета Абхазии, выглядит следующим образом:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 156 членов
"Единое национальное движение" – 56 членов
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 20
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 19
"Стратегия Агмашенебели" – 1
"Альянс патриотов Грузии" – 1
"Лейбористкая партия Грузии" – 1
"Гирчи больше свободы" – 1
Выборы президента пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков.
В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков.
Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов.
Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата
Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 г. в Болниси. В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1990 году началась его успешная спортивная карьера.
С 1988 по 1995 гг. футболист играл в "Динамо Тбилиси", затем перешел во владикавказскую "Аланию", играл за "Манчестер Сити", "Грашофер" и несколько других европейских клубов.
Имеет лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью, является экспертом в области футбола.
Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов: 2016-2020, 2020-2024 и 2024-2028 гг.
В июне 2022 года он вместе с несколькими другими депутатами откололся от "Грузинской мечты" и основал политическое движение "Сила народа", которое в 2024 году было преобразовано в партию. "Сила народа" стала партнером "Грузинской мечты".
Свой уход из "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и другие объяснили желанием говорить с народом по всем важным для страны вопросам открыто, не ставя в неловкое положение правящую партию.
Именно они первыми заговорили о том, что власти Грузии стали объектом несправедливых нападок с Запада из-за отказа вводить санкции против России и ввязываться в вооруженный конфликт на Украине.
В парламент нынешнего, XI, созыва представители "Силы народа" прошли по партийному списку "Грузинской мечты".