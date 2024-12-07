https://sputnik-georgia.ru/20241207/partiya-vlasti-gruzii-ofitsialno-zaregistrirovala-svoego-kandidata-na-post-prezidenta-291287689.html

Партия власти Грузии официально зарегистрировала своего кандидата на пост президента

Партия власти Грузии официально зарегистрировала своего кандидата на пост президента

Sputnik Грузия

Срок регистрации кандидатов истекает 8 декабря 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T18:35+0400

2024-12-07T18:35+0400

2024-12-07T18:35+0400

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михаил кавелашвили

президентские выборы

президент грузии

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии официально зарегистрировала Михаила Кавелашили в качестве кандидата на пост президента Грузии. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет. На сегодняшний день он является единственным кандидатом в президенты Грузии. Ряд оппозиционных партий отказывается участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно, согласятся ли они присутствовать на выборах президента. Срок регистрации кандидатов истекает 8 декабря. Выдвинуть своего кандидата на пост президента имеют право не менее 30 членов коллегии. Выборы президентаПрезидента Грузии изберет коллегия из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления. Утвержден состав коллегии для избрания президента Грузии>>Партийный состав избирательной коллегии, за исключением членов Верховного совета Абхазии, выглядит следующим образом: Процедура выборов Выборы президента пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков. В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Кандидат на пост президента Грузии назвал свою цель – видео>>Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов. Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата Кто такой Кавелашвили? Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 г. в Болниси. В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1990 году началась его успешная спортивная карьера. С 1988 по 1995 гг. футболист играл в "Динамо Тбилиси", затем перешел во владикавказскую "Аланию", играл за "Манчестер Сити", "Грашофер" и несколько других европейских клубов. Имеет лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью, является экспертом в области футбола. Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов: 2016-2020, 2020-2024 и 2024-2028 гг. В июне 2022 года он вместе с несколькими другими депутатами откололся от "Грузинской мечты" и основал политическое движение "Сила народа", которое в 2024 году было преобразовано в партию. "Сила народа" стала партнером "Грузинской мечты". Кобахидзе охарактеризовал кандидата в президенты Грузии>>Свой уход из "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и другие объяснили желанием говорить с народом по всем важным для страны вопросам открыто, не ставя в неловкое положение правящую партию. Именно они первыми заговорили о том, что власти Грузии стали объектом несправедливых нападок с Запада из-за отказа вводить санкции против России и ввязываться в вооруженный конфликт на Украине. В парламент нынешнего, XI, созыва представители "Силы народа" прошли по партийному списку "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", михаил кавелашвили, президентские выборы, президент грузии