https://sputnik-georgia.ru/20241210/prezident-gruzii-boleznenno-tseplyaetsya-za-vlast---vitse-spiker-291322950.html

Президент Грузии болезненно цепляется за власть – вице-спикер

Президент Грузии болезненно цепляется за власть – вице-спикер

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили не собирается покидать пост президента Грузии по истечении срока 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T18:54+0400

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саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Последнее заявление, сделанное президентом Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети, похоже на действия человека, который болезненно цепляется за власть, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани журналистам. Зурабишвили на своей странице в соцсети выложила фото новогоднего поезда, который установили в преддверии праздника на площади Орбелиани, где традиционно проходят гуляния, и написала: "Ну-ка посмотрим, кто уйдет!" Ранее она официально заявила, что отказывается покидать свой пост даже после избрания преемника.По словам политика, помимо того, что Зурабишвили выполняет конкретные задачи извне, что является проблемой, у нее явно имеются проблемы личного характера, связанные с истечением срока. Зурабишвили придется покинуть свой пост – премьер Грузии>>"Коллегия выборщиков 14 декабря выберет нового президента, а 29 декабря состоится инаугурация, после чего параноидальные действия этой женщины прекратятся раз и навсегда", – заявила Цилосани. По словам Зурабишвили, парламентские выборы в Грузии 26 октября были сфальсифицированы, а значит новый глава государства будет избран нелегитимным парламентом. В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придется покинуть свой пост, который она занимает уже седьмой год, несмотря на то, что ей так тяжело расстаться с занимаемым креслом.Президентские выборы Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет. Центральная избирательная комиссия Грузии официально зарегистрировала пока только одного кандидата на пост президента Грузии – Михаила Кавелашвили. Кавелашвили представил 81 член избирательной коллегии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Зурабишвили могут лишить госохраны после истечения президентского срока>>Президента Грузии изберет коллегия из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления. Выборы президента пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков. В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов. Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе