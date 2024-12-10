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Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза против Грузии – глава МИД

Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза против Грузии – глава МИД

Sputnik Грузия

Евросоюз недоволен проигрышем оппозиции на выборах в Грузии, сказал Сийярто 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T21:11+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Венгрия против введения санкций Евросоюза против официальных лиц Грузии, поэтому в случае поступления подобных предложений воспользуется правом вето, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.Заявление в поддержку Грузии Сийярто сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Он отметил, что Евросоюз недоволен проигрышем оппозиции в Грузии. "Если бы выборы выиграла оппозиция, тогда Брюссель громко кричал бы о демократии в Грузии. Сказали бы, что демократия в Грузии никогда не была такой сильной. Но выборы выиграла консервативная партия, и они делают все, чтобы отвергать и игнорировать желание граждан", – заявил Сийярто.По его словам, Евросоюз делает это в совершенно недемократическом стиле. "Они ставят под вопрос волю народа, которую они выразили путем демократических выборов. Это серьезная и, давайте скажем так, наскучившая игра, в которую играет либеральный мейнстрим и которая будет отвергнута", – заявил Сийярто. Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников>>По словам министра, Венгрия всячески помогает Грузии, когда Брюссель и либеральный мейнстрим делают все возможное для отчуждения этой страны. Это, по словам Сийярто, очень вредоносный и опасный подход. "Европарламент утвердил резолюцию, в которой речь идет об унижении народа, и мы отрицаем это. Этим Европарламент совершает вредительские действия против страны, которая желает начать переговоры о вступлении в Евросоюз", – сказал министр. Он отметил, что большинство в Европарламенте у сторонников войны и либералов, которые постоянно атакуют тех, кто открыто говорит о важности мира. По его словам, недавно Венгрия получила предложение от Брюсселя о необходимости введения европейских санкций против главы МВД Грузии и других высокопоставленных должностных лиц министерства. Сийярто назвал это возмутительным и безосновательным. В свою очередь Бочоришвили отметила важность объективной оценки событий в Грузии и принятия решений без двойных стандартов. Главы МИД Евросоюза 16 октября планирует обсудить вопрос Грузии и возможность принятия санкций. Во вторник заявление по Грузии сделал пресс-спикер дипломатической службы Евросоюза, в котором говорится о репрессивных действиях против протестующих в Грузии, представителей СМИ и лидеров оппозиции, и о необходимости освобождения всех задержанных в связи с акциями протеста.В заявлении отмечено, что насилие не является ответом на требования протестующих о демократическом и европейском будущем Грузии. "Мы напоминаем, что именно действия "Грузинской мечты" привели к фактической остановке процесса вступления в ЕС. Постоянный откат демократии и недавние репрессивные меры, используемые грузинскими властями, имеют последствия для наших двусторонних отношений", – сказано в заявлении. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Обстановка на акциях изменилась после проведенных в офисах оппозиции 4 декабря обысков и изъятия большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, венгрия, брюссель, петер сийярто, тбилиси