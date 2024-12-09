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Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление

Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление

Sputnik Грузия

После инцидента 7 декабря власти Грузии приняли решение запретить на законодательном уровне участие в акциях протеста с закрытым лицом 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T23:52+0400

2024-12-09T23:52+0400

2024-12-10T00:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани назвал опасным явлением появление на фоне акций протеста в Тбилиси неформальных группировок. Вечером 7 декабря группа людей в черном и в масках напала на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" – избили телеоператора Георгия Шецирули, повалили на землю журналистку Маку Чихладзе, разбили видеокамеру и отобрали микрофон. На второй день несколько десятков участников акций, так же в черном и в масках, объявили о создании группы по защите митингующих от "титушек". Он отметил важность здоровой реакции общества на насилие. "Реакция общества на все это была здоровой, реакция представителей абсолютно всех сфер, всех институтов была однозначной – что подобное неприемлемо. Подобное страна уже прошла, и к чему это привело, мы все хорошо знаем, и сегодня невероятно допускать такое", – сказал Иоселиани.Омбудсмен призвал следственные органы принять меры для искоренения создания неформальных группировок. Что известно о нападении на съемочную группу "ТВ Пирвели" в Тбилиси?>>"Главное требование направлено к следственным структурам – что такие действия должны быть не только своевременно искоренены, но и за превенцию должны отвечать они. Люди, которые попытались подавить волю граждан, запугать и осуществили нападение, должны быть наказаны", – сказал Иоселиани. После инцидента 7 декабря власти Грузии приняли решение запретить на законодательном уровне участие в акциях протеста с закрытым лицом. Все о протестах в ТбилисиАкции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.Люди в масках не смогут заниматься вредительством на акциях в Грузии – депутат>>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты.К примеру, вечером 7 декабря неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Телеканал и оппозиция утверждают, что это совершили "титушки".Между тем, по данным МВД, митингующие совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи.Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели).Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли".С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Оппозиционер Гварамия проведет 12 дней в заключении из-за инцидента с полицией в Тбилиси>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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