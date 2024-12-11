https://sputnik-georgia.ru/20241211/gruzinskoe-oppozitsionnoe-tv-mtavari-arkhi-na-grani-zakrytiya-291360141.html

Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" на грани закрытия

Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" на грани закрытия

Sputnik Грузия

В середине октября были обнародованы письма директора "Мтавари архи" о незаконных финансовых операциях на миллионы долларов 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Сооснователь телеканала "Мтавари архи" Заза Окуашвили руками одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует все финансовые операции и отказывается от оформления жизненно важных для компании контрактов, что говорит о его стремлении закрыть телеканал, говорится в заявлении гендиректора Георгия Габуния и сотрудников вещателя. В середине октября, незадолго до парламентских выборов в Грузии, телеканал "Рустави 2" обнародовал попавшие к нему письма Курдадзе гендиректору одного из крупнейших банков страны TBC и главе Нацбанка с требованием остановить незаконные финансовые операции на миллионы долларов от имени оппозиционного "Мтавари архи" через TBC.По его словам, это Окуашвили делает руками Курдадзе, назначенного им в апреле 2024 года одним из трех директоров "Мтавари архи" и покорно выполняющего его задания. "Курдадзе специально был назначен в компанию по представлению Окуашвили с единственной задачей – чтобы у упомянутого основателя были действенные рычаги на канале для достижения личных целей", – сказано в заявлении. Там же отмечено, что Курдадзе не знаком со спецификой работы телеканала, он даже не знаком с сотрудниками, игнорирует их просьбы хотя бы встретиться с ними и вообще не ходит на работу. "Единственное, что Гоги Курдадзе делает по заданию Окуашвили, это то, что он блокирует все финансовые операции в компании и отказывается от оформления жизненно важных для компании контрактов. К примеру, благодаря ему нашим сотрудникам приостановлена страховка здоровья", – говорится в заявлении. Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?>>Более того, Окуашвили утверждает, что Иванишвили покровительствует телеканалу, так как телеканал в сговоре с ним. "Благодаря решениям Зазы Окуашвили и действиям его директора "Мтавари архи" уже остался без финансовых источников и постепенно прекращаются оформленные с нами контракты, что в конечном счете делает невозможным работу канала, а это именно то, что сегодня нужно Бидзине Иванишвили", – сказано в заявлении. В завершение Габуния сказал, что команда "Мтавари архи" будет бороться столько, сколько сможет, и останется в эфире для зрителей и народа. Скандальные письмаТелеканал "Рустави 2" обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.Курдадзе писал, что, согласно уставу "Мтавари архи", для подобных финансовых операций нужны подписи трех директоров телекомпании, а он, став в апреле 2024 года директором, отказался ставить подписи на этих перечислениях."С 2019 года по сей день от парламентария Кобы Накопия в кассу "Мтавари архи" поступают непонятного происхождения и источника наличные деньги, которые через счета банка TBC поступают в циркуляцию банковских перечислений от имени "Мтавари архи", в том числе за рубеж", – написал Курдадзе.По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.Кроме того, по словам Курдадзе, из-за инкассо в связи с задолженностью "Мтавари архи" по налогам, возросшей до 11,2 миллиона лари, финансовый руководитель телекомпании Ираклий Нижарадзе и рекламная компания "Нью сейлс" почти каждый день со своих счетов осуществляют перечисления вместо "Мтавари архи".Курдадзе утверждает, что ООО "Нью сейлс", которая эксклюзивно распоряжается рекламным временем телеканала, участвует в незаконной схеме с 2022 года, после того, как в январе того года государство выставило инкассовое поручение о списании денег со счета "Мтавари архи" за неуплату налогов.Гварамия вышел на свободу – президент Грузии помиловала основателя ТВ "Мтавари архи">>Согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через "Нью сейлс" от имени "Мтавари архи" идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.Об обороте наличных денег с первых дней знали Ника Гварамия, директор "Нью сейлс" Тея Гварамия, а также директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, утверждает Курдадзе.При этом Курдадзе заявил об угрозах в его адрес."Бывший директор "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также Коба Накопия и другие сказали и пригрозили, чтобы я прекратил мешать указанным незаконным операциям, так как инструктаж этих операций находится под покровительством и контролем самого сильного и влиятельного лица в Грузии, и что все равно ничего не изменится", – написал Курдадзе.Подобные письма Курдадзе начал отправлять руководству банка TBC и Нацбанка с 17 сентября. В копиях указаны директор рекламной компании "Нью сейлс" Тея Гварамия, директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, финансовый руководитель "Мтавари архи" Ираклий Нижарадзе и главный бухгалтер "Мтавари архи" Ануки Гамсахурдия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, георгий габуния, бидзина иванишвили, ника гварамия