https://sputnik-georgia.ru/20241211/gruzinskoe-oppozitsionnoe-tv-mtavari-arkhi-na-grani-zakrytiya-291360141.html
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" на грани закрытия
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" на грани закрытия
Sputnik Грузия
В середине октября были обнародованы письма директора "Мтавари архи" о незаконных финансовых операциях на миллионы долларов 11.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-11T22:54+0400
2024-12-11T22:54+0400
2024-12-12T00:20+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Сооснователь телеканала "Мтавари архи" Заза Окуашвили руками одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует все финансовые операции и отказывается от оформления жизненно важных для компании контрактов, что говорит о его стремлении закрыть телеканал, говорится в заявлении гендиректора Георгия Габуния и сотрудников вещателя. В середине октября, незадолго до парламентских выборов в Грузии, телеканал "Рустави 2" обнародовал попавшие к нему письма Курдадзе гендиректору одного из крупнейших банков страны TBC и главе Нацбанка с требованием остановить незаконные финансовые операции на миллионы долларов от имени оппозиционного "Мтавари архи" через TBC.По его словам, это Окуашвили делает руками Курдадзе, назначенного им в апреле 2024 года одним из трех директоров "Мтавари архи" и покорно выполняющего его задания. "Курдадзе специально был назначен в компанию по представлению Окуашвили с единственной задачей – чтобы у упомянутого основателя были действенные рычаги на канале для достижения личных целей", – сказано в заявлении. Там же отмечено, что Курдадзе не знаком со спецификой работы телеканала, он даже не знаком с сотрудниками, игнорирует их просьбы хотя бы встретиться с ними и вообще не ходит на работу. "Единственное, что Гоги Курдадзе делает по заданию Окуашвили, это то, что он блокирует все финансовые операции в компании и отказывается от оформления жизненно важных для компании контрактов. К примеру, благодаря ему нашим сотрудникам приостановлена страховка здоровья", – говорится в заявлении. Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?>>Более того, Окуашвили утверждает, что Иванишвили покровительствует телеканалу, так как телеканал в сговоре с ним. "Благодаря решениям Зазы Окуашвили и действиям его директора "Мтавари архи" уже остался без финансовых источников и постепенно прекращаются оформленные с нами контракты, что в конечном счете делает невозможным работу канала, а это именно то, что сегодня нужно Бидзине Иванишвили", – сказано в заявлении. В завершение Габуния сказал, что команда "Мтавари архи" будет бороться столько, сколько сможет, и останется в эфире для зрителей и народа. Скандальные письмаТелеканал "Рустави 2" обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.Курдадзе писал, что, согласно уставу "Мтавари архи", для подобных финансовых операций нужны подписи трех директоров телекомпании, а он, став в апреле 2024 года директором, отказался ставить подписи на этих перечислениях."С 2019 года по сей день от парламентария Кобы Накопия в кассу "Мтавари архи" поступают непонятного происхождения и источника наличные деньги, которые через счета банка TBC поступают в циркуляцию банковских перечислений от имени "Мтавари архи", в том числе за рубеж", – написал Курдадзе.По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.Кроме того, по словам Курдадзе, из-за инкассо в связи с задолженностью "Мтавари архи" по налогам, возросшей до 11,2 миллиона лари, финансовый руководитель телекомпании Ираклий Нижарадзе и рекламная компания "Нью сейлс" почти каждый день со своих счетов осуществляют перечисления вместо "Мтавари архи".Курдадзе утверждает, что ООО "Нью сейлс", которая эксклюзивно распоряжается рекламным временем телеканала, участвует в незаконной схеме с 2022 года, после того, как в январе того года государство выставило инкассовое поручение о списании денег со счета "Мтавари архи" за неуплату налогов.Гварамия вышел на свободу – президент Грузии помиловала основателя ТВ "Мтавари архи">>Согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через "Нью сейлс" от имени "Мтавари архи" идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.Об обороте наличных денег с первых дней знали Ника Гварамия, директор "Нью сейлс" Тея Гварамия, а также директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, утверждает Курдадзе.При этом Курдадзе заявил об угрозах в его адрес."Бывший директор "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также Коба Накопия и другие сказали и пригрозили, чтобы я прекратил мешать указанным незаконным операциям, так как инструктаж этих операций находится под покровительством и контролем самого сильного и влиятельного лица в Грузии, и что все равно ничего не изменится", – написал Курдадзе.Подобные письма Курдадзе начал отправлять руководству банка TBC и Нацбанка с 17 сентября. В копиях указаны директор рекламной компании "Нью сейлс" Тея Гварамия, директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, финансовый руководитель "Мтавари архи" Ираклий Нижарадзе и главный бухгалтер "Мтавари архи" Ануки Гамсахурдия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, георгий габуния, бидзина иванишвили, ника гварамия
грузия, новости, политика, георгий габуния, бидзина иванишвили, ника гварамия
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" на грани закрытия
22:54 11.12.2024 (обновлено: 00:20 12.12.2024)
В середине октября были обнародованы письма директора "Мтавари архи" о незаконных финансовых операциях на миллионы долларов
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Сооснователь телеканала "Мтавари архи" Заза Окуашвили руками одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует все финансовые операции и отказывается от оформления жизненно важных для компании контрактов, что говорит о его стремлении закрыть телеканал, говорится в заявлении гендиректора Георгия Габуния и сотрудников вещателя.
В середине октября, незадолго до парламентских выборов в Грузии, телеканал "Рустави 2" обнародовал попавшие к нему письма Курдадзе гендиректору одного из крупнейших банков страны TBC и главе Нацбанка с требованием остановить незаконные финансовые операции на миллионы долларов от имени оппозиционного "Мтавари архи" через TBC.
"Заза Окуашвили решил сделать то, что сегодня очень нужно Бидзине Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта" – ред.). Заза Окуашвили решил закрыть "Мтавари архи", – сказано в заявлении, которое зачитал Габуния.
По его словам, это Окуашвили делает руками Курдадзе, назначенного им в апреле 2024 года одним из трех директоров "Мтавари архи" и покорно выполняющего его задания.
"Курдадзе специально был назначен в компанию по представлению Окуашвили с единственной задачей – чтобы у упомянутого основателя были действенные рычаги на канале для достижения личных целей", – сказано в заявлении.
Там же отмечено, что Курдадзе не знаком со спецификой работы телеканала, он даже не знаком с сотрудниками, игнорирует их просьбы хотя бы встретиться с ними и вообще не ходит на работу.
"Единственное, что Гоги Курдадзе делает по заданию Окуашвили, это то, что он блокирует все финансовые операции в компании и отказывается от оформления жизненно важных для компании контрактов. К примеру, благодаря ему нашим сотрудникам приостановлена страховка здоровья", – говорится в заявлении.
Более того, Окуашвили утверждает, что Иванишвили покровительствует телеканалу, так как телеканал в сговоре с ним.
"Благодаря решениям Зазы Окуашвили и действиям его директора "Мтавари архи" уже остался без финансовых источников и постепенно прекращаются оформленные с нами контракты, что в конечном счете делает невозможным работу канала, а это именно то, что сегодня нужно Бидзине Иванишвили", – сказано в заявлении.
В завершение Габуния сказал, что команда "Мтавари архи" будет бороться столько, сколько сможет, и останется в эфире для зрителей и народа.
Телеканал "Рустави 2" обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.
Курдадзе писал, что, согласно уставу "Мтавари архи", для подобных финансовых операций нужны подписи трех директоров телекомпании, а он, став в апреле 2024 года директором, отказался ставить подписи на этих перечислениях.
"С 2019 года по сей день от парламентария Кобы Накопия в кассу "Мтавари архи" поступают непонятного происхождения и источника наличные деньги, которые через счета банка TBC поступают в циркуляцию банковских перечислений от имени "Мтавари архи", в том числе за рубеж", – написал Курдадзе.
По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.
В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.
Кроме того, по словам Курдадзе, из-за инкассо в связи с задолженностью "Мтавари архи" по налогам, возросшей до 11,2 миллиона лари, финансовый руководитель телекомпании Ираклий Нижарадзе и рекламная компания "Нью сейлс" почти каждый день со своих счетов осуществляют перечисления вместо "Мтавари архи".
Курдадзе утверждает, что ООО "Нью сейлс", которая эксклюзивно распоряжается рекламным временем телеканала, участвует в незаконной схеме с 2022 года, после того, как в январе того года государство выставило инкассовое поручение о списании денег со счета "Мтавари архи" за неуплату налогов.
Согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через "Нью сейлс" от имени "Мтавари архи" идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.
Об обороте наличных денег с первых дней знали Ника Гварамия, директор "Нью сейлс" Тея Гварамия, а также директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, утверждает Курдадзе.
При этом Курдадзе заявил об угрозах в его адрес.
"Бывший директор "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также Коба Накопия и другие сказали и пригрозили, чтобы я прекратил мешать указанным незаконным операциям, так как инструктаж этих операций находится под покровительством и контролем самого сильного и влиятельного лица в Грузии, и что все равно ничего не изменится", – написал Курдадзе.
Подобные письма Курдадзе начал отправлять руководству банка TBC и Нацбанка с 17 сентября. В копиях указаны директор рекламной компании "Нью сейлс" Тея Гварамия, директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, финансовый руководитель "Мтавари архи" Ираклий Нижарадзе и главный бухгалтер "Мтавари архи" Ануки Гамсахурдия.