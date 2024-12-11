https://sputnik-georgia.ru/20241211/ivanishvili-i-makron-chas-progovorili-po-telefonu-291334117.html

Иванишвили и Макрон час проговорили по телефону

Иванишвили и Макрон час проговорили по телефону

Sputnik Грузия

Президент Франции выразил желание внести свою лепту в разрядку обстановки в Грузии 11.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе часового телефонного разговора обсудили обстановку в Грузии, говорится в сообщении партии. В Грузии 28 ноября начались акции протеста в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки человек. В свою очередь Иванишвили, как отметили в партии, поблагодарил президента Франции за инициативу и поприветствовал идею предпринять совместные усилия. "Иванишвили и Макрон договорились о том, что в последующие дни вновь состоится контакт и будет оценен достигнутый прогресс. Разговор продлился один час", - говорится в сообщении. С 4 декабря на акциях протеста в Тбилиси стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Обстановка на акциях изменилась после проведенных в офисах оппозиции 4 декабря обысков и изъятия большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.Между тем, 10 декабря СГБ заявила, что злоумышленники для повышения убывающего протестного заряда на акциях у парламента Грузии в Тбилиси планируют обострить обстановку так, чтобы это привело к жертвам, неконтролируемым процессам и срыву назначенных на 14 декабря президентских выборов.Наказаны будут все, кто поднимет руку на грузинское государство – депутат>>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Демонстранты провели сатанистский ритуал у парламента Грузии – Мдинарадзе>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, франция, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , сгб, эммануэль макрон