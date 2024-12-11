https://sputnik-georgia.ru/20241211/nakazany-budut-vse-kto-podnimet-ruku-na-gruzinskoe-gosudarstvo--deputat-291333794.html

Наказаны будут все, кто поднимет руку на грузинское государство – депутат

Наказаны будут все, кто поднимет руку на грузинское государство – депутат

Sputnik Грузия

СГБ предупредила население о планах злоумышленников настолько обострить обстановку на акциях протеста в Тбилиси, чтобы это привело к жертвам 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T13:43+0400

2024-12-11T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Оппозиция ради обострения обстановки в Грузии не против кровопролития, но все, кто поднимет руку на государство или граждан, будут строго наказаны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили. Во вторник СГБ заявила, что злоумышленники для повышения убывающего протестного заряда на акциях у парламента Грузии в Тбилиси планируют обострить обстановку так, чтобы это привело к жертвам, неконтролируемым процессам и срыву назначенных на 14 декабря президентских выборов.Депутат призвал к осторожности всех, включая тех, кто планирует и думает, что, совершив преступление, останется безнаказанным. "Они глубоко ошибаются, потому что государство будет строгим ко всем, кто решит и поднимет руку на государство или любого члена общества", – сказал Матикашвили. Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников>>Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки человек. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>Обстановка на акциях изменилась после проведенных в офисах оппозиции 4 декабря обысков и изъятия большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Демонстранты провели сатанистский ритуал у парламента Грузии – Мдинарадзе>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , сгб