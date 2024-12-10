https://sputnik-georgia.ru/20241210/demonstranty-proveli-satanistskiy-ritual-u-parlamenta-gruzii---mdinaradze-291316075.html

Демонстранты провели сатанистский ритуал у парламента Грузии – Мдинарадзе

Демонстранты провели сатанистский ритуал у парламента Грузии – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Демонстранты пронесли гроб с чучелом Иванишвили по проспекту Руставели, положили его перед главной новогодней елкой страны и сожгли 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T14:08+0400

2024-12-10T14:08+0400

2024-12-10T14:49+0400

грузия

новости

тбилиси

мамука мдинарадзе

бидзина иванишвили

саломе зурабишвили

единое национальное движение

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0a/291310912_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d294a95dfc4a6b69b591d8a79f6182e8.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе назвал сатанистским ритуалом сожжение напротив парламента Грузии в центре Тбилиси гроба, на крышке которого был изображен Иисус Христос.Демонстранты устроили перформанс вечером 9 декабря. Они пронесли гроб с чучелом основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили по проспекту Руставели, положили его перед главной новогодней елкой страны и сожгли. До этого они обклеили нижние ветки елки и заграждение вокруг нее фотографиями пострадавших митингующих.Он назвал эту сцену особенно аморальной частью учебников по революциям, включая учение основателя "Международного центра ненасильственных конфликтов" (ICNC) Питера Аккермана.По словам Мдинарадзе, все помнят гроб во время "Революции роз" в Грузии в 2003 году и на Украине во время Майдана в 2014 году. При этом он отметил, что на нынешних акциях протеста в Тбилиси неслучайно на первом плане оказываются представители ЛГБТ*. "Когда человек действует в рамках закона, мы не трогаем его, он нам неинтересен, мы боремся только с пропагандой, а не с представителями каких-либо меньшинств. Но почему на первой линии борьбы в основном находятся эти люди? Почему так демонстративно сжигают гроб именно с изображением Христа?" – задался вопросом Мдинарадзе.Он также поинтересовался, почему на акциях протеста в Тбилиси реализуются именно подобные примеры из учебников по революциям. "Для того, чтобы было подчеркнуто именно это направление. Это не случайность", – отметил Мдинарадзе. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.США поощряют насилие в Грузии – депутат>>С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты.К примеру, вечером 7 декабря неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Телеканал и оппозиция утверждают, что это совершили "титушки".Между тем, по данным МВД, митингующие совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи.Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели).Полиция изъяла из офисов оппозиции в Тбилиси "коктейли Молотова">>Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли".С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение, мвд грузии