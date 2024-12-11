https://sputnik-georgia.ru/20241211/kaladze-reorganizatsiya-v-merii-tbilisi-ne-svyazana-s-aktsiyami-protesta-291358544.html

Каладзе: реорганизация в мэрии Тбилиси не связана с акциями протеста

Каладзе: реорганизация в мэрии Тбилиси не связана с акциями протеста

Sputnik Грузия

Каладзе назвал ложью утверждение, что сотрудникам мэрии предлагают отозвать подпись с петиции против решения властей взамен на премию 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T19:25+0400

2024-12-11T19:25+0400

2024-12-11T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Реорганизация в мэрии Тбилиси не связана с политическими процессами в стране, так как она была объявлена до начала акций протеста, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Ранее Каладзе назвал саботажем волну протеста в том числе среди сотрудников мэрии, последовавшей за решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Он отметил, что попытка саботажа не останется без реагирования "в рамках конституции и закона". По его словам, последний раз реорганизацию-оптимизацию служб мэрии Тбилиси провели в 2017 году. "Считаю, что это (реорганизация – ред.) важно для того, чтобы еще больше оздоровить положение, усилить и упростить работу служб, что, конечно, должно отразиться на столице и живущих в столице людях", – сказал Каладзе.При этом он назвал ложью утверждение представителя оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Сабы Буадзе о том, что подписавшим петицию против решения властей сотрудникам мэрии предлагают отозвать подпись взамен на новогоднюю премию. Петицию подписали более 220 сотрудников мэрии. В ней говорится, что они против решения властей о "приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз до 2028 года", что противоречит Конституции, согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принимать все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Каладзе: произошла попытка развалить госведомства путем саботажа чиновников>>"Вчера мы услышали оценки по поводу премий, что мы используем вопрос о выдаче или невыдаче премий для шантажа сотрудников, что является ложью. Мы будем действовать так, как нам говорит закон, и ни при каких обстоятельствах не будем никого наказывать за какие-то взгляды", – заявил Каладзе. Каладзе отметил, что с 2017 года, с тех пор как он занимает пост мэра Тбилиси, не было ни одного случая притеснения сотрудников муниципалитета по политическим мотивам. "Не было ни одного случая, чтобы мы кого-то притесняли, несправедливо относились к кому-либо", – сказал Каладзе. Мэр подчеркнул, что сотрудники городского правительства стали объектом шантажа со стороны оппонентов властей, чтобы они присоединились к петиции. "У нас есть масса доказательств того, как сотрудников шантажировали, осуществляли травлю, что категорически недопустимо", – заявил Каладзе.Ранее Каладзе заявил, что в тбилисском муниципалитете трудоустроены около 32 тысяч сотрудников, и поблагодарил их за честное, достойное и профессиональное служение стране, городу и населению.Депутат иронично посоветовал президенту Грузии осудить Макрона за разговор с Иванишвили>>Волна протеста началась в Грузии 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии о том, что открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года по причине использования этого вопроса для шантажа страны. Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, каха каладзе