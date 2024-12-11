https://sputnik-georgia.ru/20241211/deputat-ironichno-posovetoval-prezidentu-gruzii-osudit-makrona-za-razgovor-s-ivanishvili-291335499.html

Депутат иронично посоветовал президенту Грузии осудить Макрона за разговор с Иванишвили

Депутат иронично посоветовал президенту Грузии осудить Макрона за разговор с Иванишвили

Sputnik Грузия

Президент Франции выразил желание внести свою лепту в разрядку обстановки в Грузии 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T16:10+0400

2024-12-11T16:10+0400

2024-12-11T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе иронично посоветовал президенту Грузии Саломе Зурабишвили осудить своего французского коллегу и друга Эммануэля Макрона за телефонный разговор с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили.В партии заявили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Макрона. Президент Франции выразил обеспокоенность создавшейся в Грузии ситуацией и выразил желание внести свою лепту в полную разрядку этой обстановки. Иванишвили поприветствовал идею предпринять совместные усилия.Он отметил, что власти Грузии рассчитывают на тех людей в цивилизованном мире, которые в конце концов, несмотря на неправильное и несправедливое отношение к Грузии, хотя бы параллельно этому, постараются вести разговор с властями независимой страны (основателем и представителями партии), а также другими представителями власти. Иванишвили и Макрон час проговорили по телефону>>Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии и неправительственные организации активно работают на тем, чтобы международное сообщество не признало легитимность новоизбранного парламента. В "Грузинской мечте" же говорят, что легитимацию властям дает народ, который их выбирает. По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой.Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словении.Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников>>Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, включая высокопоставленных представителей МВД.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.В итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Грузии грозит отмена безвиза с ЕС? – отчет Еврокомиссии>>Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны.Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью".Крайне разочаровывающее – посол ЕС о решении властей Грузии>>А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.Спустя месяц после выборов, 28 ноября власти объявили, что до 2028 года снимают с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС и отказываются от всех бюджетных грантов от ЕС. Власти отметили, что тем самым они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа.Власти Грузии подчеркнули, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти.В декабре, на фоне начавшихся с 28 декабря из-за решения властей акций протеста в Грузии Великобритания объявила о приостановке всей программной поддержки правительства Грузии, ограничении сотрудничества в области обороны и взаимодействия с представителями правительства "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, франция, эммануэль макрон, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе