https://sputnik-georgia.ru/20241211/pochemu-predsedatelyu-gruzinskoy-mechty-ponadobilas-meditsinskaya-pomosch-291334606.html

Почему председателю "Грузинской мечты" понадобилась медицинская помощь?

Почему председателю "Грузинской мечты" понадобилась медицинская помощь?

Sputnik Грузия

СМИ утверждают, что Гарибашвили попал в больницу после конфликта в "Грузинской мечте" 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T15:06+0400

2024-12-11T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Контролируемые оппозицией СМИ распространяют дезинформацию о том, что якобы председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили попал в больницу с многочисленными повреждениями после предполагаемого конфликта в партии, заявили телеканалу "Рустави 2" в пресс-службе партии.Согласно распространившейся в СМИ информации, Гарибашвили доставили в "Американский госпиталь" в Тбилиси с многочисленными повреждениями. Они же утверждают, что есть сведения о случившемся в партии физическом противостоянии.Распространяемую о Гарибашвили информацию они назвали очередной дезинформацией и беспомощной попыткой ввести общество в заблуждение. "В действительности председатель "Грузинской мечты" во время тренировки повредил плечо и ему понадобилась небольшая медицинская помощь. Ираклий Гарибашвили продолжает работать. Призываем общество не обращать внимание на распространенное вранье", - сказали в партии.Оппозиция и оппозиционные СМИ не раз подчеркивали, что на фоне волны протеста в Грузии ряды госструктур начали покидать в том числе высокопоставленные должностные лица. Посты покинули глава управления оперативного планирования департамента по особым поручениям (спецназ) МВД, старший инструктор технической подготовки Академии МВД, послы Грузии в США, Нидерландах и Чехии,Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки человек.С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>Обстановка на акциях изменилась после проведенных в офисах оппозиции 4 декабря обысков и изъятия большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.Между тем, 10 декабря СГБ заявила, что злоумышленники для повышения убывающего протестного заряда на акциях у парламента Грузии в Тбилиси планируют обострить обстановку так, чтобы это привело к жертвам, неконтролируемым процессам и срыву назначенных на 14 декабря президентских выборов.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Демонстранты провели сатанистский ритуал у парламента Грузии – Мдинарадзе>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, сгб, саломе зурабишвили , тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия