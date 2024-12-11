https://sputnik-georgia.ru/20241211/yurkomitet-parlamenta-gruzii-podderzhal-popravki-kotorye-lishat-zurabishvili-gosokhrany-291333136.html

Юркомитет парламента Грузии поддержал поправки, которые лишат Зурабишвили госохраны

Юркомитет парламента Грузии поддержал поправки, которые лишат Зурабишвили госохраны

Sputnik Грузия

Согласно поправкам, госохрана не будет предоставляться первым лицам Грузии после завершения их полномочий в трех случаях 11.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-11T13:02+0400

2024-12-11T13:02+0400

2024-12-11T13:51+0400

грузия

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саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

специальная служба государственной охраны

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел в ускоренном порядке и поддержал поправки в закон "О Специальной службе государственной охраны", согласно которым Саломе Зурабишвили лишится госохраны после истечения ее президентских полномочий.Согласно поправкам, госохрана не будет предоставляться президенту, премьер-министру или председателю парламента Грузии после завершения их полномочий, если Конституционный суд подтвердил нарушение им главного закона страны или наличие признаков преступления в его действии, или если прекращение полномочий стало результатом совершения преступления. В октябре 2023 года Конституционный суд Грузии в рамках запущенной правящей партией "Грузинская мечта" процедуры импичмента подтвердил, что Зурабишвили нарушила Конституцию страны.Конституционный суд Грузии заявил, что 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года, во время рабочих визитов за рубеж, она осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью часть 1 пункт "а" Конституции Грузии.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата в ЕС.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Довести процедуру импичмента до конца не удалось, так как у правящей партии в парламенте прошлого созыва не было необходимого для этого конституционного большинства – минимум 100 депутатов (2/3).У "Грузинской мечты" нет такого количества голосов и в парламенте XI созыва, который вступил в полномочия 25 ноября. В предвыборный период правящая партия обещала избирателям объявить Зурабишвили импичмент, если получит конституционное большинство.Срок полномочий Зурабишвили истекает 16 декабря.Следующий президент Грузии будет избираться не прямым путем, как это было до сих пор, а избирательной коллегией из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления. Выборы назначены на 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Кандидат на пост президента Грузии озвучил свою миссию>>Кандидата в президенты представила только правящая партия. Им стал Михаил Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов.Прошедшая в парламент по итогам выборов 26 октября заявила о тотальной фальсификации и отказалась работать в законодательном органе нынешнего созыва. Они называют нелегитимным как парламент, так правительство, которому этот парламент выразил доверие 28 ноября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, специальная служба государственной охраны, парламент грузии