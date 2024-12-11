https://sputnik-georgia.ru/20241211/yurkomitet-parlamenta-gruzii-podderzhal-popravki-kotorye-lishat-zurabishvili-gosokhrany-291333136.html
Юркомитет парламента Грузии поддержал поправки, которые лишат Зурабишвили госохраны
Юркомитет парламента Грузии поддержал поправки, которые лишат Зурабишвили госохраны
Sputnik Грузия
Согласно поправкам, госохрана не будет предоставляться первым лицам Грузии после завершения их полномочий в трех случаях 11.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-11T13:02+0400
2024-12-11T13:02+0400
2024-12-11T13:51+0400
грузия
политика
новости
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
специальная служба государственной охраны
парламент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1a/288099583_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_95d919831175debaeadb99789e548082.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел в ускоренном порядке и поддержал поправки в закон "О Специальной службе государственной охраны", согласно которым Саломе Зурабишвили лишится госохраны после истечения ее президентских полномочий.Согласно поправкам, госохрана не будет предоставляться президенту, премьер-министру или председателю парламента Грузии после завершения их полномочий, если Конституционный суд подтвердил нарушение им главного закона страны или наличие признаков преступления в его действии, или если прекращение полномочий стало результатом совершения преступления. В октябре 2023 года Конституционный суд Грузии в рамках запущенной правящей партией "Грузинская мечта" процедуры импичмента подтвердил, что Зурабишвили нарушила Конституцию страны.Конституционный суд Грузии заявил, что 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года, во время рабочих визитов за рубеж, она осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью часть 1 пункт "а" Конституции Грузии.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата в ЕС.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Довести процедуру импичмента до конца не удалось, так как у правящей партии в парламенте прошлого созыва не было необходимого для этого конституционного большинства – минимум 100 депутатов (2/3).У "Грузинской мечты" нет такого количества голосов и в парламенте XI созыва, который вступил в полномочия 25 ноября. В предвыборный период правящая партия обещала избирателям объявить Зурабишвили импичмент, если получит конституционное большинство.Срок полномочий Зурабишвили истекает 16 декабря.Следующий президент Грузии будет избираться не прямым путем, как это было до сих пор, а избирательной коллегией из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления. Выборы назначены на 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Кандидат на пост президента Грузии озвучил свою миссию>>Кандидата в президенты представила только правящая партия. Им стал Михаил Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов.Прошедшая в парламент по итогам выборов 26 октября заявила о тотальной фальсификации и отказалась работать в законодательном органе нынешнего созыва. Они называют нелегитимным как парламент, так правительство, которому этот парламент выразил доверие 28 ноября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1a/288099583_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_999fcffdc6eb5bd8d24c6f9074a99493.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, специальная служба государственной охраны, парламент грузии
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, специальная служба государственной охраны, парламент грузии
Юркомитет парламента Грузии поддержал поправки, которые лишат Зурабишвили госохраны
13:02 11.12.2024 (обновлено: 13:51 11.12.2024)
Согласно поправкам, госохрана не будет предоставляться первым лицам Грузии после завершения их полномочий в трех случаях
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел в ускоренном порядке и поддержал поправки в закон "О Специальной службе государственной охраны", согласно которым Саломе Зурабишвили лишится госохраны после истечения ее президентских полномочий.
Согласно поправкам, госохрана не будет предоставляться президенту, премьер-министру или председателю парламента Грузии после завершения их полномочий, если Конституционный суд подтвердил нарушение им главного закона страны или наличие признаков преступления в его действии, или если прекращение полномочий стало результатом совершения преступления.
В октябре 2023 года Конституционный суд Грузии в рамках запущенной правящей партией "Грузинская мечта" процедуры импичмента подтвердил, что Зурабишвили нарушила Конституцию страны.
Конституционный суд Грузии заявил, что 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года, во время рабочих визитов за рубеж, она осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью часть 1 пункт "а" Конституции Грузии.
Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата в ЕС.
Довести процедуру импичмента до конца не удалось, так как у правящей партии в парламенте прошлого созыва не было необходимого для этого конституционного большинства – минимум 100 депутатов (2/3).
У "Грузинской мечты" нет такого количества голосов и в парламенте XI созыва, который вступил в полномочия 25 ноября. В предвыборный период правящая партия обещала избирателям объявить Зурабишвили импичмент, если получит конституционное большинство.
Срок полномочий Зурабишвили истекает 16 декабря.
Следующий президент Грузии будет избираться не прямым путем, как это было до сих пор, а избирательной коллегией из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления.
Выборы назначены на 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря.
Кандидата в президенты представила только правящая партия. Им стал Михаил Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов.
Прошедшая в парламент по итогам выборов 26 октября заявила о тотальной фальсификации и отказалась работать в законодательном органе нынешнего созыва. Они называют нелегитимным как парламент, так правительство, которому этот парламент выразил доверие 28 ноября.