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Патриархия Грузии прокомментировала сожжение гроба на акции в Тбилиси

Патриархия Грузии прокомментировала сожжение гроба на акции в Тбилиси

Sputnik Грузия

Грузия – страна мучеников за христианство, и путь, который пролегает через попрание святынь, губителен, отметили в Патриархии 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T11:56+0400

2024-12-12T11:56+0400

2024-12-12T12:13+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сожжение гроба, на крышке которого изображен Иисус Христос, перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси является проявлением крайней ненависти, преднамеренной провокацией и оскорблением верующих, независимо от того, находятся они среди протестующих или нет, говорится в заявлении Патриархии Грузии. Демонстранты устроили перформанс вечером 9 декабря. Они пронесли гроб с чучелом основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили по проспекту Руставели, положили его перед главной новогодней елкой страны и сожгли. До этого они обклеили нижние ветки елки и заграждение вокруг нее фотографиями пострадавших митингующих. "Сегодня, параллельно с акциями протеста, ненависть в обществе достигла предела, не видно готовности к двустороннему диалогу и дискуссии, что было бы желательно. Мы являемся свидетелями крайнего проявления ненависти. Жаль, что дело даже дошло до оккультных ритуалов, и имел место акт колдовства", – говорится в заявлении Патриархии.Сатанистский ритуал и ненависть – реакция "Грузинской мечты" на действия оппозиции>> Как отмечено в заявлении, подобные действия еще больше усиливают противостояние в обществе. Этот и подобные факты напоминают о трудном периоде погрома и поругания церквей, который ГПЦ пережила в недавнем прошлом. "Мы думаем, что часть митингующих неосознанно оказалась в этих действиях, но в любом случае им следует осознать тяжесть этих действий и сожалеть об этом", – отмечено в заявлении. Для помощи митингующим духовные лица в храме Кашвети (Святого Георгия) на проспекте Руставели бодрствуют каждую ночь, и некоторые из протестующих входят в храм и молятся вместе с ними, отметили в ГПЦ. "Естественно, параллельно этому подобные ритуалы возле храма являются преднамеренной провокацией и так же оскорбительны для верующих, независимо от того, находятся они среди протестующих или нет", – говорится в заявлении. Христианин должен хорошо понимать, что колдовство нельзя воспринимать как развлекательное зрелище, оно отдаляет нас от Бога, и нам следует быть осторожными, чтобы невольно не оказаться участниками оккультных богослужений, отметили в ГПЦ. Волна протеста началась в Грузии 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии о том, что открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года по причине использования этого вопроса для шантажа страны. Демонстранты провели сатанистский ритуал у парламента Грузии – Мдинарадзе>>Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. Они называют нелегитимным как новый парламент, так правительство, которому этот парламент выразил доверие 28 ноября. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, тбилиси, патриархия грузии