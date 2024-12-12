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Порча видеокамер на акции протеста в Тбилиси – задержан один человек

Порча видеокамер на акции протеста в Тбилиси – задержан один человек

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины задержанному грозит до шести лет лишения свободы 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T14:08+0400

2024-12-12T14:08+0400

2024-12-12T14:08+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Полиция задержала 26-летнего мужчину за повреждение камер наружного видеонаблюдения на проспекте Руставели в центре Тбилиси во время акции протеста 4 декабря, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие утверждает, что задержанный вместе с сопровождавшими его лицами повредил семь видеокамер, числившихся на балансе Центра по управлению общественной безопасностью "112". Задержанный обвиняется в повреждении вещи группой лиц. В случае подтверждения вины ему грозит до шести лет лишения свободы. МВД продолжает расследование в целях установления других причастных к преступлению людей.Волна протестаАкции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки человек.С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Сатанистский ритуал и ненависть – реакция "Грузинской мечты" на действия оппозиции>>Обстановка на акциях изменилась после проведенных в офисах оппозиции 4 декабря обысков и изъятия большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников>>Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляться с несогласными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , сгб, мвд грузии