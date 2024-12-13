https://sputnik-georgia.ru/20241213/diplomaticheskiy-razgovor-ne-oznachaet-legitimatsii---posol-es-o-vstreche-s-glavoy-mid-gruzii-291382029.html

Дипломатический разговор не означает легитимации – посол ЕС о встрече с главой МИД Грузии

Дипломатический разговор не означает легитимации – посол ЕС о встрече с главой МИД Грузии

Sputnik Грузия

Рукопожатие Герчинский с Бочоришвили возмутило президента Грузии и некоторых европейских политиков 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T00:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Дипломатический разговор не означает признания, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в ответ на критику оппозиции, президента Саломе Зурабишвили и некоторых европейских политиков из-за рукопожатия с главой грузинского МИД Макой Бочоришвили. Оппозиция, поддерживающие ее президент и неправительственные организации требуют проведения в Грузии новых парламентских выборов, утверждая, что выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы. По их словам нынешний парламент и правительство нелегитимные. По его словам, он разговаривает в том числе с теми, с кем не согласен. "Я, как дипломат, делаю свое дело. Я знаю, что меня раскритиковало правительство, а также президент. Меня раскритиковали некоторые представители оппозиции, некоторые европейские политики", – заявил Герчинский.Он отметил, что Евросоюз не может молчать. "Мы должны возвысить голос, и я использую все связи, все контакты, чтобы представить позицию Евросоюза. Я не политик, меня не нужно выбирать или переизбирать. Это не связано с моей популярностью", – сказал Герчинский. Посол подчеркнул, что его дело – возвышать голос, когда видит насилие, жестокость, незаконные задержания. "Я поднял именно эту тему, когда меня вызвали в министерство иностранных дел Грузии", – сказал Герчинский. Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников>>В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.Посол в центре внимания Состоявшаяся 9 декабря встреча посла Евросоюза с главой МИД Грузии вызвала бурную реакцию поддерживающих грузинскую оппозицию европейских политиков. "Вам, Павел Герчинский, должно быть стыдно. Вы не представляете Евросоюз", - написал глава комитета по внешним связям парламента Литвы Жигимантас Павиленис в Х и призвал коллег из парламентов стран ЕС, а также ряд депутатов Европарламента поделиться этим посылом. Досталось послу ЕС и от евродепутат от Латвии Рихарда Колса.Не менее резкой была президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она написала в соцсети X, что свою речь на встрече с послами Евросоюза и стран членов ЕС начала с того, что опротестовала "возмутительное рукопожатие" Герчинского с "де-факто министром иностранных дел". "Похвала мне ничего не компенсируют!", - написала Зурабишвили, поделившись постом представительства Евросоюза в Грузии со следующим содержанием: "ее (Зурабишвили - ред.) работа по защите демократических и европейских устремлений Грузии имеет решающее значение".Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>В правящей партии Грузии эту реакцию назвали травлей посла Евросоюза. "Касательно буллинга посла Евросоюза могу сказать только то, что нам не нужна ничья легитимация. Главное - это легитимация от грузинского народа", - заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. По его словам, "агентурная оппозиция", пользуясь влиянием своих зарубежных хозяев, вынуждает некоторых людей называть легитимные власти Грузии де-факто властями.При этом Мдинарадзе отметил, что как личность Герчинский хороший человек, он лишь выполняет поступающие к нему директивы. Судя по реакции ряда европейских политиков на встречу Герчинского с Бочоришвили можно предположить насколько сильное давление оказывается на посла, сказала в свою очередь вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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