https://sputnik-georgia.ru/20241213/glava-parlamenta-gruzii-ne-uvidel-smysla-v-reshenii-gosdepa-ssha-po-vizovym-sanktsiyam-291388257.html

Глава парламента Грузии не увидел смысла в решении Госдепа США

Глава парламента Грузии не увидел смысла в решении Госдепа США

Sputnik Грузия

В Госдепе США считают, что “Грузинская мечта” отвернулась от евроатлантического будущего страны, и вводят визовые ограничения для представителей власти 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T12:50+0400

2024-12-13T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Позиция уходящей администрации президента США Джо Байдена в отношении Грузии является непонятной и лишенной смысла, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя решение Госдепартамента США. Госдеп вводит визовые ограничения в отношении порядка 20 представителей власти в Грузии, а также частных лиц, "ответственных за подрыв демократии" в стране или причастных к этому. Визовые ограничения коснутся министров, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности.Второе, по словам главы парламента, парадоксально, что именно эта администрация многолетним заключением наказала участников демонстрации у Капитолия. "Как видно, то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Нельзя, чтобы демократия в одном случае означало одно, а в другом – совершенно другое", – отметил Папуашвили. В третьих, глава парламента напомнил, что уходящая администрация США была у власти в последние годы правления в Грузии президента Михаила Саакашвили, когда, по словам Папуашвили, пытки людей приняли особенно жестокий характер, фактически уничтожились свободные СМИ, а рэкет бизнеса стал частью государственной системы. "Мы не помним не только санкции, но и четкой критической позиции от тогдашней администрации, которая и сегодня является администрацией президента и, как я уже сказал, уходящей администрацией. С учетом этих факторов позиция уходящей администрации США является непонятной и лишенной смысла", – заявил Папуашвили. CША вводят визовые санкции для представителей власти в Грузии>>В заявлении Госдепа сказано, что США "решительно осуждают продолжающееся жестокое и неоправданное насилие" со стороны правящей партии "Грузинская мечта" против граждан Грузии, включая протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных деятелей. "Грузинская мечта" отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, которого желает подавляющее большинство грузинского народа, и которое предусмотрено грузинской Конституцией, сказано в заявлении. Власти США привержены тому, чтобы в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за подрыв демократии или причастных к этому, были введены визовые ограничения, и также готовят дополнительные меры, заявили в Госдепартаменте. Действия властей демонстрируют решимость американских властей и дополняют ранее объявленные меры, затронувшие более 100 лиц, связанных с "Грузинской мечтой", и членов их семей, отметили в Госдепартаменте. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией >>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, дональд трамп, джо байден, госдепартамент сша, шалва папуашвили, тбилиси, сша