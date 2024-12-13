https://sputnik-georgia.ru/20241213/obnarodovany-novye-detali-dela-o-napadenii-na-semochnuyu-gruppu-tv-pirveli-v-tbilisi-291396987.html

Обнародованы новые детали дела о нападении на съемочную группу "ТВ Пирвели" в Тбилиси

Обнародованы новые детали дела о нападении на съемочную группу "ТВ Пирвели" в Тбилиси

Sputnik Грузия

Прокуратура присвоила журналисту Маке Чихладзе и телеоператору Георгию Шецирули статус пострадавшего 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T20:09+0400

2024-12-13T20:09+0400

2024-12-13T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Опрошены заинтересовавшие следствие лица и свидетели, изъяты мобильные телефоны и другие электронные носители, изучаются записи с камер видеонаблюдения, назначены компьютерная и габитоскопическая экспертизы, говорится в сообщении Специальной следственной службы, которая расследует нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" в центре Тбилиси вечером 7 декабря.Инцидент произошел во время проходящей неподалеку от парламента Грузии очередной акции протеста. На лице Грибоедова избили телеоператора Георгия Шецирули, повалили на землю журналистку Маку Чихладзе, разбили видеокамеру и отобрали микрофон. На распространившихся записях видны несколько человек в масках и одетых в черное.Большинство видеокамер в срочном порядке и на основании решения суда были изъяты. Назначена экспертиза для улучшения качества видеозаписей как с камер видеонаблюдения, где видно передвижение злоумышленников, так и распространившихся видеозаписей, где видно само нападение. Улучшение качества видеозаписей поможет идентифицировать запечатленных на них людей – их телосложение, рост, манера ходьбы и другие особенности тела, а также сравнить их с теми, кем заинтересовалось следствие. Для этого будет проведена габитоскопическая экспертиза.В связи с распространившейся в эфире одной из телекомпаний информации о возможных виновниках был опрошен журналист этой компании. Этот журналист предоставил следствию информацию, полученную из разных источников, называть которые отказался. Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>"На основании полученной от журналиста информации были проведены обыски в жилых домах и личные обыски четырех человек: Г. Л., Л. Т., Г. К. и З. Дз., в результате чего были изъяты принадлежащая им одежда, мобильные телефоны и другие электронные носители информации", – говорится в сообщении. Следователи опросила как вышеуказанных лиц, так и членов их семей.В целях восстановления хранящейся в памяти мобильных и электронных носителей информации назначена компьютерная экспертиза.Кроме того, в целях установления вероятного контакта заинтересовавших следствие лиц с потерпевшим и генетического профиля, назначена комплексная биолого-генетическая, трасологическая и химическая экспертиза. После изучения видеоматериала и проведения других следственных действий были установлены и опрошены десять свидетелей инцидента и проживающих неподалеку людей. Из департамента патрульной полиции запрошена информация о находящихся неподалеку от места происшествия полицейских, а также записи с нагрудных видеокамер и видеокамеры патрульной машины. Парламент утвердил запрет на маски и пиротехнику на митингах в Грузии>>От операторов мобильной связи была запрошена и уже обработана информация для изучения передвижения заинтересовавших следствие лиц.Для установления состояния здоровья пострадавших назначена медицинская экспертиза. Прокуратура признала журналиста Маку Чихладзе и телеоператора Георгия Шецирули пострадавшими. Следствие по факту нападения на журналистов ведется по трем статьям УК Грузии: часть два статьи 154 (незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия или с использованием служебного положения), часть два статьи 118 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное при наличии отягчающих обстоятельств) и пункт "а" части три статьи 178 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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