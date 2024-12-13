https://sputnik-georgia.ru/20241213/parlament-utverdil-zapret-na-maski-i-pirotekhniku-na-mitingakh-v-gruzii-291393746.html
Парламент утвердил запрет на маски и пиротехнику на митингах в Грузии
Парламент утвердил запрет на маски и пиротехнику на митингах в Грузии
Sputnik Грузия
Поправки были инициированы после того, как десятки полицейских получили ожоги и рваные раны на акциях протеста в Тбилиси 13.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-13T16:58+0400
2024-12-13T16:58+0400
2024-12-13T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Парламент Грузии на фоне волны протеста в стране принял в третьем, окончательном, чтении в ускоренном порядке запрет на ношением митингующими масок, использование пиротехники, лазерных фонарей и других средств с ярким освещением. Поправки были инициированы после того, как десятки полицейских получили ожоги и рваные раны на акциях протеста у парламента Грузии, во время которых митингующие массово использовали пиротехнику. Наиболее активные протестующие ходят на акции в балаклавах, противогазах или масках, а также светят лазерными фонарями в лицо силовикам для их ослепления. По его словам, в основном от пиротехники пострадали не только представители МВД, но также повреждено было здание парламента и инфраструктура на прилегающей территории. Замминистра отметил, что эти противозаконные действия, так же как и нападение на журналистов, было поощрено тем, что агрессоры могли скрываться под масками, чтобы их было сложно идентифицировать. Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников>>Штраф за ношение масок или других маскирующих лицо средств, использование пиротехники, лазерных фонарей или других средств с ярким освещением составит 2 тысячи лари.Скрывать лица на акциях протеста запрещено во многих европейских странах, в том числе в Германии, подчеркнул Дарахвелидзе.Список тех, кому в силу профессиональной деятельности можно будет прикрывать лицо на акциях протеста, составит МВД. Парламент принял поправки в Кодекс административных правонарушений и семь исходящих законов, включая Уголовный кодекс, законы "О собраниях и манифестациях", "О полиции" и другие. Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент или спустя десять дней после их принятия свою подпись на пакете законопроектов поставит председатель парламента. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.Дипломатический разговор не означает легитимации – посол ЕС о встрече с главой МИД Грузии>>С 4 декабря акции приняли мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Глава парламента Грузии не увидел смысла в санкциях США>>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, тбилиси, грузия, политика, единое национальное движение, сгб, мвд грузии, парламент грузии
новости, тбилиси, грузия, политика, единое национальное движение, сгб, мвд грузии, парламент грузии
Парламент утвердил запрет на маски и пиротехнику на митингах в Грузии
Поправки были инициированы после того, как десятки полицейских получили ожоги и рваные раны на акциях протеста в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Парламент Грузии на фоне волны протеста в стране принял в третьем, окончательном, чтении в ускоренном порядке запрет на ношением митингующими масок, использование пиротехники, лазерных фонарей и других средств с ярким освещением.
Поправки были инициированы после того, как десятки полицейских получили ожоги и рваные раны на акциях протеста у парламента Грузии, во время которых митингующие массово использовали пиротехнику. Наиболее активные протестующие ходят на акции в балаклавах, противогазах или масках, а также светят лазерными фонарями в лицо силовикам для их ослепления.
"Цель (поправок - ред.) - чтобы собрание/манифестации были мирными. Как только собрание/манифестация становятся насильственными, эти насильственные действия должны быть пресечены", - заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе журналистам после голосования.
По его словам, в основном от пиротехники пострадали не только представители МВД, но также повреждено было здание парламента и инфраструктура на прилегающей территории.
Замминистра отметил, что эти противозаконные действия, так же как и нападение на журналистов, было поощрено тем, что агрессоры могли скрываться под масками, чтобы их было сложно идентифицировать.
Штраф за ношение масок или других маскирующих лицо средств, использование пиротехники, лазерных фонарей или других средств с ярким освещением составит 2 тысячи лари.
Скрывать лица на акциях протеста запрещено во многих европейских странах, в том числе в Германии, подчеркнул Дарахвелидзе.
Список тех, кому в силу профессиональной деятельности можно будет прикрывать лицо на акциях протеста, составит МВД.
Парламент принял поправки в Кодекс административных правонарушений и семь исходящих законов, включая Уголовный кодекс, законы "О собраниях и манифестациях", "О полиции" и другие.
Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент или спустя десять дней после их принятия свою подпись на пакете законопроектов поставит председатель парламента.
Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.
С 4 декабря акции приняли мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.
До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.