https://sputnik-georgia.ru/20241213/parlament-utverdil-zapret-na-maski-i-pirotekhniku-na-mitingakh-v-gruzii-291393746.html

Парламент утвердил запрет на маски и пиротехнику на митингах в Грузии

Парламент утвердил запрет на маски и пиротехнику на митингах в Грузии

Sputnik Грузия

Поправки были инициированы после того, как десятки полицейских получили ожоги и рваные раны на акциях протеста в Тбилиси 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T16:58+0400

2024-12-13T16:58+0400

2024-12-13T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Парламент Грузии на фоне волны протеста в стране принял в третьем, окончательном, чтении в ускоренном порядке запрет на ношением митингующими масок, использование пиротехники, лазерных фонарей и других средств с ярким освещением. Поправки были инициированы после того, как десятки полицейских получили ожоги и рваные раны на акциях протеста у парламента Грузии, во время которых митингующие массово использовали пиротехнику. Наиболее активные протестующие ходят на акции в балаклавах, противогазах или масках, а также светят лазерными фонарями в лицо силовикам для их ослепления. По его словам, в основном от пиротехники пострадали не только представители МВД, но также повреждено было здание парламента и инфраструктура на прилегающей территории. Замминистра отметил, что эти противозаконные действия, так же как и нападение на журналистов, было поощрено тем, что агрессоры могли скрываться под масками, чтобы их было сложно идентифицировать. Жертвы и срыв выборов президента Грузии – СГБ раскрыла планы злоумышленников>>Штраф за ношение масок или других маскирующих лицо средств, использование пиротехники, лазерных фонарей или других средств с ярким освещением составит 2 тысячи лари.Скрывать лица на акциях протеста запрещено во многих европейских странах, в том числе в Германии, подчеркнул Дарахвелидзе.Список тех, кому в силу профессиональной деятельности можно будет прикрывать лицо на акциях протеста, составит МВД. Парламент принял поправки в Кодекс административных правонарушений и семь исходящих законов, включая Уголовный кодекс, законы "О собраниях и манифестациях", "О полиции" и другие. Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент или спустя десять дней после их принятия свою подпись на пакете законопроектов поставит председатель парламента. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.Дипломатический разговор не означает легитимации – посол ЕС о встрече с главой МИД Грузии>>С 4 декабря акции приняли мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов.До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Глава парламента Грузии не увидел смысла в санкциях США>>По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, тбилиси, грузия, политика, единое национальное движение, сгб, мвд грузии, парламент грузии