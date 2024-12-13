https://sputnik-georgia.ru/20241213/sila-naroda-obyavila-o-sozdanii-v-parlamente-gruzii-zdorovoy-oppozitsii-291395861.html

"Сила народа" объявила о создании в парламенте Грузии "здоровой оппозиции"

"Сила народа" объявила о создании в парламенте Грузии "здоровой оппозиции"

Sputnik Грузия

Члены партии "Сила народа" прошли в парламент по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта" 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T19:51+0400

2024-12-13T19:51+0400

2024-12-13T19:51+0400

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"сила народа"

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Партия "Сила народа" приняла решение покинуть парламентское большинство, чтобы в законодательном органе Грузии появилась здоровая оппозиция, заявил один из лидеров партии, депутат Гурам Мачарашвили. Представители партии "Сила народа" прошли в парламент XI созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта". По итогам выборов 26 октября "Грузинская мечта" получила 89 из 150 мест в парламенте. После того, как "Сила народа" решила перейти в оппозицию, в парламентском большинстве стало на восемь депутатов меньше. По его словам, до сих пор в парламенте Грузии была только "радикальная оппозиция"."У нас в Грузии есть избранные народом власти и, к сожалению, есть профинансированная иностранной силой т. н. радикальная оппозиция. Исходя из этого наша политическая партия "Сила народа" решила покинуть парламентское большинство и тем самым заложить основу существованию здоровой оппозиции", – сказал Мачарашвили. Он отметил, что "Сила народа" покажет всем в Грузии и за ее пределами, какой должна быть оппозиция. Все о выборах президента Грузии: кандидат, избирательная коллегия, протест и многое другое>>"Мы покажем обществу в Грузии и за ее пределами (что, к сожалению, позабыто), какой должна быть здоровая оппозиция, какой должна быть политическая сила, которая в парламенте, но не во власти, но хочет служить интересам Грузии", – заявил Мачарашвили."Силу народа" основали отколовшиеся от "Грузинской мечты" депутаты парламента, чтобы, как они заявили, не сковывать себя в оценке внутриполитических и международных событий и не ставить при этом правящую партию в неловкое положение.В августа 2022 года "Сила народа" была создана в качестве политического движения, а с марта 2023 года ее зарегистрировали как партию.Победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все преодолевшие пятипроцентный барьер оппозиционные силы – три коалиции и одна партия. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов.Парламент утвердил запрет на маски и пиротехнику на митингах в Грузии>>Лидеры всех прошедших в парламент оппозиционных партий утверждают, что парламент XI созыв – нелегитимный, и все принимаемые им решения так же нелегитимные.Мандаты оппозиции в парламенте распределились следующим образом: "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, гурам мачарашвили, "сила народа", парламент грузии