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Все о выборах президента Грузии: кандидат, избирательная коллегия, протест и многое другое
Все о выборах президента Грузии: кандидат, избирательная коллегия, протест и многое другое
Sputnik Грузия
Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом 13.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-13T13:37+0400
2024-12-13T14:05+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Избирательная коллегия будет выбирать президента Грузии 14 декабря на фоне акции протеста у парламента страны.Это первый случай, когда выбор президента Грузии предоставляется не населению, а выборщикам. Сегодня президент – это символическая фигура с ограниченными полномочиями. К примеру, президент сам решает, кого помиловать, а вот представительские функции в международных отношениях может осуществлять только с согласия правительства. Нововведение связано с преобразованием Грузии в парламентскую республику. Соответствующие поправки в Конституцию вступили в силу весной 2018 года. Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом, пояснили ранее конституционалисты. Когда и где пройдут выборыГолосование состоится в субботу с 09:00 до 14:00 в зале заседаний парламента Грузии.Выборы проведет Центральная избирательная комиссия. Весь процесс будет транслироваться в прямом эфире на сайте парламента и в соцсетях. В день голосования для СМИ будет действовать специальный режим. В парламент смогут попасть только те журналисты и операторы, которые получат специальную аккредитацию от законодательного органа. Кто выберет президентаПо Конституции, президента Грузии избирает коллегия из 300 человек без дебатов путем открытого голосования. Выборы в первом же туре выигрывает кандидат, который наберет минимум 2/3 голосов. В коллегию входят 150 членов парламента, 21 член Верховного совета Аджарской автономной республики, 20 членов Верховного совета Абхазской автономной республики и 109 членов сакребуло (местные совещательные органы). У правящей партии "Грузинская мечта" 211 из 300 членов коллегии, то есть больше минимально необходимого количества для выбора президента без поддержки оппозиции. Граждан Грузии шантажируют приостановкой безвиза с ЕС – глава МИД&gt;&gt;У оппозиции в сумме 69 выборщиков. Места в коллегии достались трем оппозиционным объединениям "Коалиция за перемены" (20), "Единство – Национальное движение" (20), "Сильная Грузия" (15) и партии "За Грузию" (14).Остальные 20 выборщиков, от Верховного совета Абхазии, не имеют партийной принадлежности. Члены этого законодательного органа назначаются, а не избираются, так как власти Грузии не контролируют эту территорию. Кого выберутВыбор у коллегии выборщиков ограниченный – кандидата в президенты представила только правящая партия. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, заявили о тотальной фальсификации и отказались работать в законодательном органе нынешнего созыва. Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации называют парламент XI созыва и правительство, которому он выразил доверие, нелегитимными институтами. Будущий президент, по их словам, так же будет нелегитимным. С победой на парламентских выборах "Грузинскую мечту" не поздравили ни США, ни руководство Евросоюза. Что касается отдельных стран ЕС, поздравления поступили только из Венгрии и Словении.Глава парламента Грузии не увидел смысла в решении Госдепа США&gt;&gt;Единственным кандидатом в президенты Грузии стал бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламента Грузии трех созывов Михаил Кавелашвили.Оппоненты властей с насмешкой отнеслись к этому выбору, акцентировав внимание на отсутствии у Кавелашвили диплома о высшем образовании. В правящей партии же заявили, что у Кавелашвили большой опыт в политике и его главное достоинство – патриотизм. Согласно Конституции, президентом Грузии может стать гражданин страны от 40 лет с избирательным правом, который жил в стране не менее 15 лет. Президент избирается на пять лет.Волна протестаАкция протеста анонсирована на 09:00. Оппозиция, представители неправительственных организаций, активисты и их соратники в борьбе с нынешними властями планируют собраться у парламента Грузии к началу голосования.Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Дипломатический разговор не означает легитимации – посол ЕС о встрече с главой МИД Грузии&gt;&gt;Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.Новый президентЦеремония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря.Зурабишвили, чей президентский срок истекает 16 декабря, покидать президентскую резиденцию - Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", - написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, тбилиси, президент грузии, парламент грузии, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили
политика, грузия, новости, тбилиси, президент грузии, парламент грузии, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили

Все о выборах президента Грузии: кандидат, избирательная коллегия, протест и многое другое

13:37 13.12.2024 (обновлено: 14:05 13.12.2024)
© President of GeorgiaПрезидентская резиденция на Атонели
Президентская резиденция на Атонели - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2024
© President of Georgia
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Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Избирательная коллегия будет выбирать президента Грузии 14 декабря на фоне акции протеста у парламента страны.
Это первый случай, когда выбор президента Грузии предоставляется не населению, а выборщикам.
Сегодня президент – это символическая фигура с ограниченными полномочиями. К примеру, президент сам решает, кого помиловать, а вот представительские функции в международных отношениях может осуществлять только с согласия правительства.
Нововведение связано с преобразованием Грузии в парламентскую республику. Соответствующие поправки в Конституцию вступили в силу весной 2018 года. Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом, пояснили ранее конституционалисты.

Когда и где пройдут выборы

Голосование состоится в субботу с 09:00 до 14:00 в зале заседаний парламента Грузии.
Выборы проведет Центральная избирательная комиссия.
Весь процесс будет транслироваться в прямом эфире на сайте парламента и в соцсетях.
В день голосования для СМИ будет действовать специальный режим. В парламент смогут попасть только те журналисты и операторы, которые получат специальную аккредитацию от законодательного органа.

Кто выберет президента

По Конституции, президента Грузии избирает коллегия из 300 человек без дебатов путем открытого голосования. Выборы в первом же туре выигрывает кандидат, который наберет минимум 2/3 голосов.
В коллегию входят 150 членов парламента, 21 член Верховного совета Аджарской автономной республики, 20 членов Верховного совета Абхазской автономной республики и 109 членов сакребуло (местные совещательные органы).
У правящей партии "Грузинская мечта" 211 из 300 членов коллегии, то есть больше минимально необходимого количества для выбора президента без поддержки оппозиции.
Граждан Грузии шантажируют приостановкой безвиза с ЕС – глава МИД>>
У оппозиции в сумме 69 выборщиков. Места в коллегии достались трем оппозиционным объединениям "Коалиция за перемены" (20), "Единство – Национальное движение" (20), "Сильная Грузия" (15) и партии "За Грузию" (14).
Остальные 20 выборщиков, от Верховного совета Абхазии, не имеют партийной принадлежности. Члены этого законодательного органа назначаются, а не избираются, так как власти Грузии не контролируют эту территорию.

Кого выберут

Выбор у коллегии выборщиков ограниченный – кандидата в президенты представила только правящая партия. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, заявили о тотальной фальсификации и отказались работать в законодательном органе нынешнего созыва.
Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственные организации называют парламент XI созыва и правительство, которому он выразил доверие, нелегитимными институтами. Будущий президент, по их словам, так же будет нелегитимным.
С победой на парламентских выборах "Грузинскую мечту" не поздравили ни США, ни руководство Евросоюза. Что касается отдельных стран ЕС, поздравления поступили только из Венгрии и Словении.
Глава парламента Грузии не увидел смысла в решении Госдепа США>>
Единственным кандидатом в президенты Грузии стал бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламента Грузии трех созывов Михаил Кавелашвили.
Оппоненты властей с насмешкой отнеслись к этому выбору, акцентировав внимание на отсутствии у Кавелашвили диплома о высшем образовании. В правящей партии же заявили, что у Кавелашвили большой опыт в политике и его главное достоинство – патриотизм.
Согласно Конституции, президентом Грузии может стать гражданин страны от 40 лет с избирательным правом, который жил в стране не менее 15 лет. Президент избирается на пять лет.

Волна протеста

Акция протеста анонсирована на 09:00. Оппозиция, представители неправительственных организаций, активисты и их соратники в борьбе с нынешними властями планируют собраться у парламента Грузии к началу голосования.
Проспект Руставели в центре Тбилиси с 28 ноября является неизменным местом собрания тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.
Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты.
Дипломатический разговор не означает легитимации – посол ЕС о встрече с главой МИД Грузии>>
Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить Майдан при поддержке своих зарубежных хозяев.
С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.

Новый президент

Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря.
Зурабишвили, чей президентский срок истекает 16 декабря, покидать президентскую резиденцию - Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", - написала президент на своей личной странице в соцсети.
Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти может быть только она.
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