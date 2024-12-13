https://sputnik-georgia.ru/20241213/v-gruzii-povysitsya-aktsiz-na-tabachnye-izdeliya-291384120.html

В Грузии повысится акциз на табачные изделия

В Грузии повысится акциз на табачные изделия

Sputnik Грузия

Авторы законопроекта поясняют повышение акциза выполнением международных требований 13.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-13T09:01+0400

2024-12-13T09:01+0400

2024-12-13T09:01+0400

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грузия

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повышение акциза

закон "о контроле табака"

нпо "альянс контроля табака"

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению повышения акциза на табачные изделия с 1 января 2025 года – изменения коснутся как сигарет, так и стиков для айкоса. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Грузии инициированы депутатами парламентского большинства Паатой Квижинадзе, Ираклием Кирцхалия, Ираклием Закруа, Римой Берадзе и Ираклием Хеладзе. Авторы законопроекта поясняют повышение акциза выполнением международных требований. "Соответственно, разработка законопроекта связана с необходимостью выполнения международных обязательств по снижению спроса на сигареты и таким образом поощрения здорового образа жизни", – сказано в пояснительной записке. Согласно поправкам, акциз на сигары вырастет с 1,9 лари до 2,1 лари за штуку, на сигариллы – с 2,2 лари до 2,4 лари за 20 штук, сигареты – с 1,7 лари до 1,9 лари за 20 штук. Кроме того с 1,7 лари до 1,85 лари за 20 штук вырастет акциз на продукцию, содержащую табак или восстановленный табак, в эту категорию попадают стики для "айкоса", а на продукцию, содержащую никотин и не попадающую под остальные категории, акциз вырастет с 1 лари до 1,2 лари за миллилитр. Переход на стандартные пачки сигарет в Грузии вновь откладывается >>По прогнозам авторов, только повышение акциза на сигареты позволит получить бюджету дополнительно около 65,2 миллиона лари, еще 4,5 миллиона бюджет получит от повышения акциза на стики для айкоса. 1,9 миллиона лари бюджет получит от повышения акциза на другие категории. Проект поправок будет рассмотрен в ускоренном порядке и вступит в силу с 1 января 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, повышение акциза, закон "о контроле табака", нпо "альянс контроля табака"