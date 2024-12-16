https://sputnik-georgia.ru/20241216/air-china-privezla-pervykh-passazhirov-iz-urumchi-v-tbilisi-291430267.html

Air China привезла первых пассажиров из Урумчи в Тбилиси

Air China привезла первых пассажиров из Урумчи в Тбилиси

Sputnik Грузия

Air China, после China Southern, является второй авиакомпанией, которая работает на авиарынке Грузии 16.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-16T19:36+0400

2024-12-16T19:36+0400

2024-12-16T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Крупнейшая китайская авиакомпания Air China выполнила первый прямой пассажирский рейс между Тбилиси и Урумчи и минувшей ночью привезла из Китая в Грузию 98 пассажиров, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, рейс был выполнен на самолете типа BOENG 737-800. Обратно, из Тбилиси в Урумчи, компания перевезла 121 пассажира. Прием для первых пассажиров и представителей авиакомпании в Тбилисском международном аэропорту организовала компания TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми. По его словам, Air China, после China Southern, является второй авиакомпанией, которая работает на авиарынке Грузии. Член Star Alliance, Air China, основанная 69 лет назад, является крупнейшей авиакомпанией Китайской Народной Республики. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в 183 страны мира. До сих пор регулярные пассажирские рейсы между Грузией и Китаем выполняла лишь China Southern Airlines. С прошлого года авиакомпания постепенно увеличивала частоту полетов и в настоящее время выполняет ежедневные рейсы Урумчи-Тбилиси-Урумчи. По данным за шесть месяцев 2024 года, China Southern Airlines перевезла между Грузией и Китаем 19 991 пассажира. В 2023 году число визитов из Китая в Грузию составило 48 304, что на 554,5% больше, чем в 2022 году. По данным трех кварталов 2024 года, Грузию посетили 66,5 тысячи туристов из Китая. Число грузовых рейсов между Грузией и Китаем увеличилось >>После двустороннего введения безвизового режима между двумя странами интерес китайских авиакомпаний к Грузии возрос. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, китай, новости, туризм, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии