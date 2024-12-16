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https://sputnik-georgia.ru/20241216/vrazhda-s-ssha-opasna-druzhba-smertelna---amerikanskiy-professor-predostereg-gruziyu-291426177.html
Вражда с США опасна, дружба смертельна – американский профессор предостерег Грузию
Вражда с США опасна, дружба смертельна – американский профессор предостерег Грузию
Sputnik Грузия
Никто не призывает Грузию отказываться от своей государственности, но нужно быть дальновидными в своей политике и хорошо относиться к соседям, заявил эксперт 16.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-16T12:22+0400
2024-12-16T12:49+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузии стоит помнить, что дружба с США более опасна, чем вражда, тем более, что в Америке даже не в курсе, где находятся Тбилиси и Грузия – вот почему грузинским властям нужно быть осторожнее, заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, экономист, профессор Джеффри Сакс.Госдепартамент США 30 ноября заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что Грузия нарушила его главные принципы. При этом официальный Тбилиси неоднократно отмечал, что грузино-американские отношения давно нуждаются в перезагрузке и это может произойти после того, как Дональд Трамп станет президентом США.По его словам, никто не призывает Грузию отказываться от своей государственности, но нужно быть дальновидными в своей политике и хорошо относиться к соседям. "Никто не говорит вам сдаваться, признавать неудачу. Но будьте дальновидны, хорошо относитесь к соседям. Я советую вам то же самое в отношении Турции и Ирана", – сказал Сакс. Глава парламента Грузии не увидел смысла в санкциях США &gt;&gt;По мнению эксперта, при решениях касательно региона и происходящих здесь процессах нужно учитывать страны, с которыми граничишь.По словам профессора, США не могут спасти Грузию ни от самой себя, ни от соседей, поэтому стране нужна дипломатия. "Нужна дальновидность, осторожность, нормальная дипломатия, а не биться кулаком в сердце, что мы – НАТО, будем делать то, что хотим", – сказал Сакс. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). CША вводят визовые санкции против представителей власти в Грузии &gt;&gt;А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, общество, турция, тбилиси, сша, дональд трамп, генри киссинджер, нато
политика, грузия, новости, общество, турция, тбилиси, сша, дональд трамп, генри киссинджер, нато

Вражда с США опасна, дружба смертельна – американский профессор предостерег Грузию

12:22 16.12.2024 (обновлено: 12:49 16.12.2024)
© photo: AFP 2020 / SAUL LOEBБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2024
© photo: AFP 2020 / SAUL LOEB
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Никто не призывает Грузию отказываться от своей государственности, но нужно быть дальновидными в своей политике и хорошо относиться к соседям, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузии стоит помнить, что дружба с США более опасна, чем вражда, тем более, что в Америке даже не в курсе, где находятся Тбилиси и Грузия – вот почему грузинским властям нужно быть осторожнее, заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, экономист, профессор Джеффри Сакс.
Госдепартамент США 30 ноября заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что Грузия нарушила его главные принципы. При этом официальный Тбилиси неоднократно отмечал, что грузино-американские отношения давно нуждаются в перезагрузке и это может произойти после того, как Дональд Трамп станет президентом США.

"У реалиста Генри Киссинджера есть такая фраза: "Вражда с США опасна, дружба смертельна". Он имел в виду, что США могут поклясться в любви к вам, но на самом деле их это не заботит. Они даже не знают, где находится американские Джорджия или Атланта. Тем более не в курсе, где находятся Тбилиси и Грузия. Поверьте, я вам честно говорю, будьте осторожны", – сказал Сакс в интервью телеканалу Imedi.

По его словам, никто не призывает Грузию отказываться от своей государственности, но нужно быть дальновидными в своей политике и хорошо относиться к соседям.
"Никто не говорит вам сдаваться, признавать неудачу. Но будьте дальновидны, хорошо относитесь к соседям. Я советую вам то же самое в отношении Турции и Ирана", – сказал Сакс.
Глава парламента Грузии не увидел смысла в санкциях США >>
По мнению эксперта, при решениях касательно региона и происходящих здесь процессах нужно учитывать страны, с которыми граничишь.

"Схожие с Грузией страны – Армения, Азербайджан – должны взглянуть на карту и на соседние государства. Если вы не собираетесь переезжать куда-то еще, лучше быть реалистами, умными", – сказал Сакс.

По словам профессора, США не могут спасти Грузию ни от самой себя, ни от соседей, поэтому стране нужна дипломатия.
"Нужна дальновидность, осторожность, нормальная дипломатия, а не биться кулаком в сердце, что мы – НАТО, будем делать то, что хотим", – сказал Сакс.

Грузия и США

США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
CША вводят визовые санкции против представителей власти в Грузии >>
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.
Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.
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