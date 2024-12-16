https://sputnik-georgia.ru/20241216/vrazhda-s-ssha-opasna-druzhba-smertelna---amerikanskiy-professor-predostereg-gruziyu-291426177.html

Вражда с США опасна, дружба смертельна – американский профессор предостерег Грузию

Вражда с США опасна, дружба смертельна – американский профессор предостерег Грузию

Sputnik Грузия

Никто не призывает Грузию отказываться от своей государственности, но нужно быть дальновидными в своей политике и хорошо относиться к соседям, заявил эксперт 16.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузии стоит помнить, что дружба с США более опасна, чем вражда, тем более, что в Америке даже не в курсе, где находятся Тбилиси и Грузия – вот почему грузинским властям нужно быть осторожнее, заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, экономист, профессор Джеффри Сакс.Госдепартамент США 30 ноября заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что Грузия нарушила его главные принципы. При этом официальный Тбилиси неоднократно отмечал, что грузино-американские отношения давно нуждаются в перезагрузке и это может произойти после того, как Дональд Трамп станет президентом США.По его словам, никто не призывает Грузию отказываться от своей государственности, но нужно быть дальновидными в своей политике и хорошо относиться к соседям. "Никто не говорит вам сдаваться, признавать неудачу. Но будьте дальновидны, хорошо относитесь к соседям. Я советую вам то же самое в отношении Турции и Ирана", – сказал Сакс. Глава парламента Грузии не увидел смысла в санкциях США >>По мнению эксперта, при решениях касательно региона и происходящих здесь процессах нужно учитывать страны, с которыми граничишь.По словам профессора, США не могут спасти Грузию ни от самой себя, ни от соседей, поэтому стране нужна дипломатия. "Нужна дальновидность, осторожность, нормальная дипломатия, а не биться кулаком в сердце, что мы – НАТО, будем делать то, что хотим", – сказал Сакс. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). CША вводят визовые санкции против представителей власти в Грузии >>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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