https://sputnik-georgia.ru/20241217/fitso-vopros-vvedeniya-sanktsiy-es-protiv-gruzii---eto-krasnaya-liniya-dlya-slovakii-291440940.html

Фицо: вопрос введения санкций ЕС против Грузии – это красная линия для Словакии

Фицо: вопрос введения санкций ЕС против Грузии – это красная линия для Словакии

Sputnik Грузия

Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на введение санкций Евросоюза против грузинских чиновников 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T11:34+0400

2024-12-17T11:34+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Вмешательства во внутренние дела Грузии с помощью санкций, введенных Евросоюзом, является красной линией для Словакии, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам телефонного разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой. Главы МИД Евросоюза обсудили вопрос Грузии и возможность принятия санкций 16 октября. Венгрия и Словакия наложили вето на введение санкций ЕС против грузинских чиновников. Согласно правилам ЕС, все санкции требуют единогласного одобрения всех стран-членов объединения. Между тем, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС заявил, что "нельзя ввести санкции в отношении страны, потому что она просто решила отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года". Он также подчеркнул, что "ни у кого в Брюсселе нет права ставить под сомнение волю грузинского народа", который на парламентских выборах выбрал "консервативную, ориентированную на мир, патриотичную" партию, а не те либеральные силы, за которыми стоял Брюссель. Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против Грузии – Сийярто>>"Евросоюз установил мировой рекорд политического лицемерия в вопросе Грузии", – отметил Сийярто, добавив, что никоим образом не поддерживал царившее на заседании высокомерное отношение к Грузии. Сийярто также рассказал, со ссылкой на главу МИД Грузии Маку Бочоришвили, которая совершила свой первый зарубежный визит в Будапешт, что на протестах в Тбилиси пострадали около 40 полицейских, поэтому говорить исключительно о жестком подавлении беспорядков некорректно, среди протестующих тоже "были агрессивные элементы". В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что страны ЕС договорились о визовых ограничениях для обладателей служебных и дипломатических паспортов Грузии в связи с ситуацией в этой стране, соответствующее предложение от Еврокомиссии поступит уже до конца этого года. Граждан Грузии шантажируют приостановкой безвиза с ЕС – глава МИД>>Венгрия и Словакия выступают против введения санкций по отношению к представителям правительства Грузии, сомнения выражают также Болгария и Италия. С другой стороны, Германия выступает против прекращения ЕС безвизового режима с Грузией.После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа".Министр: евроинтеграция – внешнеполитический приоритет Грузии>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, словакия, петер сийярто, роберт фицо, венгрия, тбилиси, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз