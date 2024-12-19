https://sputnik-georgia.ru/20241219/gruziya-podtverdila-gotovnost-postavlyat-elektroenergiyu-v-rossiyu-291472646.html

Грузия подтвердила готовность поставлять электроэнергию в Россию

Грузия подтвердила готовность поставлять электроэнергию в Россию

Sputnik Грузия

Грузия будет поставлять электроэнергию в Россию в случае аварийных ситуаций в зависимости от состояния энергосистемы страны, заявил представитель "Интер РАО" 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T15:39+0400

2024-12-19T15:39+0400

2024-12-19T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия, как и Азербайджан, подтвердила готовность поставлять электроэнергию в Россию, в случае аварийных режимов, заявила член правления единственного оператора экспорта-импорта электроэнергии в РФ "Интер РАО" Александра Панина. В октябре 2024 года российская энергетическая компания "Интер РАО" попросила Азербайджан и Грузию зарезервировать по 300 МВт электроэнергии для поставок в Россию в случае аварийных режимов. По ее словам, Азербайджан в 2024 году уже поставлял электроэнергию в РФ. Экспорт электроэнергии из РФ по итогам 2024 года ожидается на уровне 8,5 млрд кВт⋅ч, импорт составит порядка 1,8 млрд кВт⋅ч, сообщила Панина. Как пояснили вопрос экспорта электроэнергии в РФ в Минэкономики Грузии, электроэнергетическая система страны физически связана с электроэнергетическими системами всех четырех соседних государств."Интер РАО" попросила Грузию резервировать для России 300 МВт электроэнергии >> По информации ведомства, в процессе оперирования оператор системы передачи согласно существующим процедурам принимает единоразовое решение о трансграничных режимах, включая синхронно-параллельный, экспортно-импортный, аварийный, островной или нулевой режим работы с той или иной системой. В ведомстве отметили, что в силу специфики электроэнергетической системы это общепринятая практика, внедренная в мире. Указанные вопросы дополнительно регулируются соглашениями, заключенными с системными операторами соседних стран. Россия является торговым партнером Грузии в сфере энергетики лишь в вопросе импорта электроэнергии для Абхазии. В 2023 году Грузия закупила 790 миллионов кВт⋅ч у России для Абхазии. Что касается экспорта, то в прошлом году Грузия не продавала электроэнергию в Россию. Основным потребителем грузинской электроэнергии является Турция, на которую в 2023 году пришлось 89% всего объема экспорта. Остальная электроэнергия была поставлена в Азербайджан и Армению. Между тем в Грузии оперирует российская компания Интер РАО, которая владеет в Грузии не только энергораспределительными компаниями "Теласи" и "Телмико", но и двумя крупными ГЭС на реке Храми. Арбитраж обязал Грузию выплатить "Интер РАО" 76 млн долларов - первый комментарий Каладзе>>АО "Теласи" – одна из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тыс. потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошло в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп". В 2021 году по решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения была создана энергораспределительная компания "Тбилисская электроснабжающая компания" (Телмико), которая отвечает за обслуживание бытовых потребителей и малых предприятий Тбилиси. Она также принадлежит Интер РАО. Потребление электроэнергии в Грузии Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,4% в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 8,3 миллиарда киловатт-часов. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Если выработанной электроэнергии внутри страны не хватит Грузия будет приобретать ее в основном из Ирана и Турции. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, экономика, грузия, новости, энергетика грузии, компания "интер рао"