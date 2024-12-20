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Госдеп США в очередной раз пригрозил Грузии новыми санкциями

Госдеп США в очередной раз пригрозил Грузии новыми санкциями

Sputnik Грузия

Нынешние действия основываются на визовых мерах, объявленных на прошлой неделе, и расширяют санкции США, заявил представитель Госдепа 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T14:49+0400

2024-12-20T14:49+0400

2024-12-20T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Государственный департамент США предпринимает дальнейшие шаги по введению визовых ограничений в отношении граждан Грузии и членов их семей, включая сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности и должностных лиц муниципальных органов власти, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге. Накануне США ввели финансовые санкции в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури и заместителя департамента по особым поручениям МВД Мирзы Кезевадзе "за жестокость в отношении протестующих, журналистов и политиков". В заявлении отмечено, что США согласовали шаг с Великобританией, которая 19 декабря также ввела санкции против Гомелаури и четырех других силовиков. По его словам, нынешние действия основываются на визовых мерах, объявленных на прошлой неделе, и расширяют санкции США, введенные в сентябре против официальных лиц Грузии, а также дополняют действия Великобритании и нескольких других европейских стран, принятые в последние дни. "США решительно осуждают продолжающееся жестокое и неоправданное насилие грузинских властей в отношении граждан Грузии, включая мирных демонстрантов, представителей СМИ, правозащитников и оппозиции", – заявил Миллер. Представитель госдепа еще раз выразил поддержку народу Грузии и отметил, что Вашингтон остается приверженным привлечению к ответственности тех, кто усугубляет нарушения прав человека и подрывает их демократическое будущее. США целенаправленно атакуют Грузию – депутат о новых санкциях Вашингтона >>США ввели санкции в отношении Гомелаури и Кезевадзе за "участие в жестоких репрессиях в отношении представителей СМИ, деятелей оппозиции и протестующих, в том числе во время демонстраций в течение 2024 года". Включение в санкционный список, т.н. Список Магнитского, среди прочего, подразумевает заморозку активов в США и запрет гражданам США и американским компаниям вести бизнес с фигурантами, а также запрет на въезд в США В частности, речь идет об акциях протеста, которые начались в Грузии с 28 ноября после решения властей Грузии снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Как отмечено в заявлении на сайте Минфина США, силы безопасности департамента по особым поручениям МВД ответили на протесты непропорциональным насилием, также преднамеренно нападали на журналистов, когда они сообщали о насилии, и неоднократно подвергали насилию задержанных протестующих. ]Маск подтвердил, что администрация Трампа изменит подход США к Грузии – депутат>>Как отмечено в сообщении на сайте Минфина США, в мае 2024 года департамент по особым поручениям МВД Грузии также подвергал жестоким нападкам лидеров оппозиции, журналистов и молодежных активистов, которые мирно выражали свои взгляды во время акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться и заполнять декларацию. Как отмечено в сообщении Минфина США, сотрудники департамента по особым поручениям совершали акты насилия, в том числе жестоко избивали мирных демонстрантов. А за насилием, совершенным департаментом по особым поручениям, наблюдали Гомелаури и Кезевадзе, помимо лиц, в отношении которых США ввели санкции еще ранее. США 16 сентября 2024 года ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". Речь идет о главе департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиаде Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителе Милери Лагазаури, а также о Константине Моргошия и Зурабе Махарадзе. Власти Грузии с нетерпением ждут инаугурацию Дональда Трампа – премьер>>США обвинили Харазишвили и Лагазаури в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Что касается Моргошия и Махарадзе, они, по мнению США, являются ярыми сторонниками насилия в отношении мирных демонстрантов и маргинализированных сообществ. В 2021-2023 годах Моргошия и Махарадзе препятствовали проведению акций меньшинств, убедили сотни сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских. Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, вахтанг гомелаури, госдепартамент сша, сша, великобритания, вашингтон, санкции