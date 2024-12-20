https://sputnik-georgia.ru/20241220/sanktsii-v-otnoshenii-glavy-mvd-gruzi-oznachayut-priznanie-avtorstva-natsmaydana---premer-291484346.html

Санкции в отношении главы МВД Грузи означают признание авторства "Нацмайдана" – премьер

Санкции в отношении главы МВД Грузи означают признание авторства "Нацмайдана" – премьер

Sputnik Грузия

"Нацмайданом" власти Грузии называют акции оппозиции и гражданского сектора после выборов в парламент Грузии 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T18:36+0400

2024-12-20T18:36+0400

2024-12-20T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Санкции в отношении министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури означают признание Западом своей заинтересованности в "Нацмайдане", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Накануне США ввели финансовые санкции в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури и заместителя департамента по особым поручениям МВД Мирзы Кезевадзе "за жестокость в отношении протестующих, журналистов и политиков". В заявлении отмечено, что США согласовали шаг с Великобританией, которая 19 декабря также ввела санкции против Гомелаури и четырех других силовиков. "Нацмайданом" власти Грузии называют акции оппозиции и гражданского сектора после выборов в парламент Грузии. Они обвиняют оппозицию и стоящие за ней силы в попытке свергнуть государственную власть в Грузии. По его словам, санкции ввели против действующего по более высоким, нежели европейские и американские стандарты, министерства внутренних дел, тогда как под санкции не попали лица, совершившие преступления. Как пример несправедливости Кобахидзе привел силовой разгон акции протеста в 2011 году, когда погибли четыре человека, но не были введены санкции, и разгон митинга в июне 2019 года, когда пострадали 7 человек. Также он привел примеры силовых разгонов митингов и протестов во Франции, США и других странах. Премьер: "Нацмайдан" в Грузии провалился, все под контролем >>"Ни в тех странах, ни в Грузии в 2011 и 2019 году никто не попал под санкции", – сказал Кобахидзе. На фоне протестов, которые проходят в Грузии в течение последнего года, в адрес ведомства Гомелаури неоднократно звучала критика со стороны западных стран. МВД обвиняют в применении чрезмерной силы при разгонах акций. Представители МВД заявляют, что действия полиции соответствуют международным стандартам и направлены на восстановление порядка только после явных нарушений закона "О манифестациях и собраниях". Каладзе: произошла попытка развалить госведомства путем саботажа чиновников>>За последние акции протеста, начавшиеся 28 ноября, пострадали более 150 сотрудников полиции. Во время весенних протестов этого года десять силовиков получили травмы, одному из них потребовалась хирургическая операция. Тем не менее, доводы грузинских властей о законности действий полиции не убедили западные страны. В отношении Гомелаури и других чиновников МВД были введены персональные санкции, включая запрет на въезд и заморозку активов, со стороны Украины, Великобритании, США и стран Балтии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, сша, великобритания, санкции