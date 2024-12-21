https://sputnik-georgia.ru/20241221/narusheniya-na-mitingakh-v-gruzii-sledstvennaya-sluzhba-otchitalas-o-khode-rassledovaniya-291488704.html

Нарушения на митингах в Грузии: Следственная служба отчиталась о ходе расследования

Нарушения на митингах в Грузии: Следственная служба отчиталась о ходе расследования

Sputnik Грузия

С начала расследования был опрошен 291 человек, в том числе 38 журналистов 21.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-21T15:05+0400

2024-12-21T15:05+0400

2024-12-21T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями полицейскими во время акции протеста медицинская экспертиза назначена 164 вероятным пострадавшим, говорится в сообщении специальной следственной службы Грузии. Специальная следственная служба на фоне акций протеста, которые проходят в Тбилиси с 28 ноября, возбудила уголовные дела по фактам злоупотребления служебными полномочиями полицейскими и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов. По данным службы, с начала расследования был опрошен 291 человек, в том числе 38 журналистов. Кроме того, по данным следственной службы, ей удалось получить записи, опубликованные в СМИ и публичном интернет-пространстве. Также ведется изучение камер видеонаблюдения, установленных на месте акций протеста и на прилегающих улицах. Общая продолжительность записей, полученных на этом этапе, превышает 1 100 часов. Также по данным службы запрашиваются и изучаются материалы административного производства в отношении арестованных на митингах лиц. "Следствие проводит все необходимые следственные действия с целью установления фактических обстоятельств и установления личности отдельных сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Санкции в отношении главы МВД Грузи означают признание авторства "Нацмайдана" – премьер >>С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Премьер: "Нацмайдан" в Грузии провалился, все под контролем >>Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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